Μαρικάκης: Ο κ. Τσίπρας χρειάστηκε 24 ώρες για να εκδηλώσει υποστήριξή στον αγαπημένο του δικτάτορα Μαδούρο

Η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι οι πολίτες θα θυμηθούν τις στενές σχέσεις, τόσο του ίδιου, όσο και του ΣΥΡΙΖΑ με το εν λόγω καθεστώς, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Σχεδόν 24 ώρες χρειάστηκε ο κ. Τσίπρας για να εκδηλώσει την υποστήριξή του στον αγαπημένο του δικτάτορα Μαδούρο. Αντιλαμβανόμαστε ότι η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι με την ανακοίνωση του κ. Τσίπρα οι πολίτες θα θυμηθούν τις στενές σχέσεις, τόσο του ίδιου, όσο και του ΣΥΡΙΖΑ με το εν λόγω καθεστώς. Γιατί μπορεί ο κ. Τσίπρας στο μακροσκελές αυτοαναφορικό βιβλίο του να «παρέλειψε» να αναφερθεί στις σχέσεις του με την Βενεζουέλα, κανείς, όμως, δεν μπορεί να ξεχάσει την κάλυψη στον πρέσβη της Βενεζουέλας στην Αθήνα, μετά από βαρύτατες καταγγελίες γυναικών που εργάζονταν στην πρεσβεία, τα ύποπτα ταξίδια υπουργών του στο Καράκας και τις περίεργες επαφές στενών συνεργατών του Μαδούρο με στελέχη της Κουμουνδούρου», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσθεσε: «Τέλος, σχετικά με όσα καταλογίζουν στον Πρωθυπουργό, τόσο ο κ. Τσίπρας, όσο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μάλλον διάβασαν άλλη ανακοίνωση».

Αναμενόμενη αντίδραση

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έστρεψε τα βέλη του και κατά τους ΣΥΡΙΖΑ. «Η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν, δυστυχώς, αναμενόμενη, δεδομένων των διαχρονικών του σχέσεων με το καθεστώς Μαδούρο», δήλωσε o Παύλος Μαρινάκης.

«Εντούτοις, τα όσα διαβάσαμε στην ανακοίνωση του αρμόδιου τομεάρχη του ΠΑΣΟΚ εγείρουν σοβαρά ερωτήματα. Δεν βρήκε μία λέξη να πει για τον δικτατορικό χαρακτήρα του καθεστώτος Μαδουρο, κάτι που επεσήμανε το σύνολο των Ευρωπαίων ηγετών και αξιωματούχων», πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Και υπογράμμισε: «Για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, για μία ακόμα φορά, η ρηχότητα και οι ιδεοληψίες φαίνεται να κυριαρχούν έναντι της υπευθυνότητας που απαιτούν οι περιστάσεις».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ