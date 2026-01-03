Τραμπ: Ο Μαδούρο βρίσκεται στο αεροπλανοφόρο Iwo Jima εν πλω για Νέα Υόρκη

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα έχουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Βενεζουέλας. Παρακολούθησε ζωντανά την επιχείρηση - «ήταν σαν τηλεοπτικό σόου».

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε τηλεφωνική του συνέντευξη στο Foxnews, δήλωσε ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και η σύζυγός του βρίσκονται πάνω στο αεροπλανοφόρο USS Iwo Jima με κατεύθυνση τη Νέα Υόρκη.

«Ναι, στο Iwo Jima, βρίσκονται πάνω σε πλοίο», είπε ο Τραμπ στη συνέντευξη στο Fox News το πρωί του Σαββάτου. «Κατευθύνονται προς τη Νέα Υόρκη. Τα ελικόπτερα τους απομάκρυναν και πέταξαν με ελικόπτερο σε μια ωραία πτήση - είμαι σίγουρος ότι τους άρεσε. Αλλά έχουν σκοτώσει πολλούς ανθρώπους, να το θυμάστε αυτό». Μάλιστα ο Αμερικανός πρόεδρος ανέβασε φωτογραφία του Μαδούρο στον λογαριασμό του στο Truth, όπου απεικονίζεται ο Μαδούρο με καλυμμένα τα μάτια κατά την κράτησή του στο αμερικανικό πλοίο.

Ερωτηθείς σχετικά με τις διεξόδους που είχε προσφέρει στον Μαδούρο, ο Τραμπ απάντησε: «Λοιπόν, βασικά είπα: Πρέπει να τα παρατήσεις. Πρέπει να παραδοθείς».

Όπως ανέφερε, μίλησε με τον Μαδούρο πριν από μία εβδομάδα.

«Αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό σύμβολο και είχαμε - είχα συζητήσεις. Μίλησα πράγματι μαζί του ο ίδιος, αλλά του είπα: πρέπει να τα παρατήσεις. Πρέπει να παραδοθείς», δήλωσε ο Τραμπ.

Τα επόμενα βήματα

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες καθορίζουν πλέον τα επόμενα βήματα στη Βενεζουέλα μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, υποδηλώνοντας έναν ενεργό ρόλο των ΗΠΑ στη διαμόρφωση του μέλλοντος της χώρας, χωρίς όμως να στηρίζει επισήμως την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης και βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης, Μαρία Κορίνα Ματσάντο.

«Λοιπόν, παίρνουμε αυτή την απόφαση τώρα. Δεν μπορούμε να αφήσουμε κάποιον άλλον να το διαχειριστεί και απλώς να αναλάβει από εκεί που σταμάτησε, οπότε παίρνουμε αυτή την απόφαση τώρα. Θα συμμετάσχουμε σε αυτό πολύ ενεργά», είπε ο Τραμπ στο Fox News.

Όταν πιέστηκε σχετικά με το αν θα στηρίξει τη Ματσάντο, ο Τραμπ απέφυγε να δώσει σαφή υποστήριξη.

«Λοιπόν, θα πρέπει να το εξετάσουμε», δήλωσε.

Σαν τηλεοπτική εκπομπή

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι παρακολούθησε τη σύνθετη επιχείρηση σύλληψης του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, σε πραγματικό χρόνο από ένα δωμάτιο στο Μαρ Αλ Λάγκο μαζί με στρατιωτικούς.

«Μου είπαν οι στρατιωτικοί ότι δεν υπάρχει άλλη χώρα στον κόσμο που να μπορεί να εκτελέσει τέτοια επιχείρηση», είπε ο Τραμπ στο Fox News στην τηλεφωνική του συνέντευξη. «Αν βλέπατε τι συνέβη, το παρακολούθησα κυριολεκτικά, σαν να παρακολουθούσα τηλεοπτική εκπομπή».

«Αν βλέπατε την ταχύτητα, τη βία… ξέρετε, λένε την ταχύτητα, τη βία, χρησιμοποιούν αυτόν τον όρο. Ήταν απλώς κάτι εκπληκτικό, καταπληκτική δουλειά που έκαναν αυτοί οι άνθρωποι. Κανένας άλλος δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι παρόμοιο», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ, που πέρασε τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά στην Παλμ Μπιτς στο ιδιωτικό του κλαμπ στο Μαρ Α΄Λάγκο, είπε ότι παρακολούθησε την επιχείρηση σύλληψης του Μαδούρο από τον αμερικανικό στρατό, η οποία περιλάμβανε τη διάρρηξη ατσάλινων θυρών.

«Λοιπόν, το παρακολουθήσαμε από ένα δωμάτιο. Είχαμε ένα δωμάτιο, και το παρακολουθήσαμε, και παρακολουθήσαμε κάθε πτυχή του. Ήμασταν περιτριγυρισμένοι από πολλούς ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων στρατηγών, και ήξεραν όλα όσα συνέβαιναν. Ήταν πολύ σύνθετο, εξαιρετικά σύνθετο», είπε ο Τραμπ.

Φωτογραφία @AP