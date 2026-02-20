Διεθνής Αθλητική: Διαδικασίες διαδοχής στον δρόμο προς την εξυγίανση

Τι αναφέρεται σε επίσημο έγγραφο που αναρτήθηκε στο ΓΕΜΗ για τις διαδικασίες διαδοχής στην εταιρεία, γνωστή για το εμπορικό σήμα Admiral.

Σημαντικές εξελίξεις λαμβάνουν χώρα τα τελευταία 24ωρα στην εταιρεία Διεθνής Αθλητική Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, γνωστή για τις εισαγωγές αθλητικών brands, όπως Admiral, Kappa, Maui and Sons.

Με επιχειρηματική διαδρομή σχεδόν μισού αιώνα κι ενώ αντιμετωπίζει ουσιαστικό πρόβλημα ρευστότητας, η εταιρεία έβαλε μπρος τις διαδικασίες διαδοχής. Υπενθυμίζεται δε εδώ ότι στις 9 Ιανουαρίου 2026 έληξε το τετράμηνης διάρκειας καθεστώς προστασίας από τους πιστωτές της, στο οποίο είχε ενταθεί από τον Σεπτέμβριο του 2025.

Μάλιστα η Αθλητική Μονοπρόσωπη ΕΠΕ αιτήθηκε στο Ελληνικό Δημόσιο και εντάχθηκε τελικώς στις 20 Ιανουαρίου 2025 σε εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών προς την εφορία και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Η μεταβίβαση

Πριν από μερικά 24ωρα και δη στις 16 Φεβρουαρίου 2026 καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο προβλέπει μια πολύ σημαντική αλλαγή και δη τη μεταβίβαση της Αθλητική Μονοπρόσωπη ΕΠΕ από τον πατέρα και ιδρυτή Παναγιώτη Παναγάκο στον γιο του, Δημήτριο Παναγάκο.

«Κατόπιν απόφασης της έκτακτης αυτόκλητης Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου της άνω εταιρείας που λήφθηκε κατά τη συνεδρίασή της στις 14-1-2026 και συντάχθηκε το από 14-1-2026 πρακτικό αυτής, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, αποφασίστηκε: Α) όπως ο μοναδικός εταίρος της άνω εταιρείας Παναγιώτης Παναγάκος του Δημητρίου μεταβιβάσει λόγω γονικής παροχής το σύνολο των εταιρικών μεριδίων του ήτοι 25.500 εταιρικά μερίδια της άνω εταιρείας στο νεοεισερχόμενο εταίρο γιο του Δημήτριο Παναγάκο του Παναγιώτη και να εξέλθει της εταιρείας» τονίζεται μεταξύ άλλων.

«Ο Δημήτριος Παναγάκος του Παναγιώτη δήλωσε ότι αποδέχεται την περιουσιακή παροχή, που έγινε προς αυτόν με το παρόν από τον πατέρα του Παναγιώτη Παναγάκο του Δημητρίου των συνολικά 25.500, ήτοι του συνόλου των εταιρικών μεριδίων της άνω εταιρείας τα οποία παρέλαβε στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή του, με την υπόσχεση να τα χρησιμοποιήσει για τον σκοπό για τον οποίο του δόθηκαν και ότι αποδέχεται όλα τα παραπάνω αναφερόμενα», αναφέρεται.

«Δήλωσε επίσης ο Δημήτριος Παναγάκος του Παναγιώτη ότι αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που πηγάζουν από τα εταιρικά μερίδια που απέκτησε απέναντι της εταιρείας, και ότι απαλλάσσει από τούδε τον παρέχοντα πατέρα του από κάθε ευθύνη ή υποχρέωση όσον αφορά τα μεταβιβαζόμενα εταιρικά μερίδια και την μέχρι σήμερα συμμετοχή του ως εταίρου στην πιο πάνω εταιρεία, υπεισερχόμενος ο ίδιος ο Δημήτριος Παναγάκος στη θέση του πατέρα του Παναγιώτη Παναγάκου στα δικαιώματά και τις υποχρεώσεις του επί των μεταβιβαζόμενων εταιρικών μεριδίων. Επίσης ο Δημήτριος Παναγάκος δήλωσε ότι έχει λάβει γνώση των βιβλίων, της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας και γενικά των εργασιών της εταιρείας και όλων των εγγράφων που αφορούν αυτήν και ότι προσχωρεί στις πράξεις αυτές αποδεχόμενος αυτές καθ' ολοκληρία και και όλες τους τις διατάξεις».

Το 15ετές business plan

Όπως έχει ήδη γράψει το insider.gr, η διοίκηση της εταιρείας σε συνεργασία με την εταιρεία συμβούλων Ernst & Young Gr έχει προβεί στη σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) μακροπρόθεσμης περιόδου 15 ετών, την υλοποίηση του οποίου παρακολουθεί στενά, με απώτερο στόχο την εξυγίανση της εταιρείας για τη σταδιακή επαναφορά της σε θετικές λειτουργικές ροές και λειτουργική κερδοφορία.

Στο πλαίσιο δε των περαιτέρω ενεργειών της, η διοίκηση:

- Ήρθε σε συμφωνία με τις πιστώτριες τράπεζες για την πώληση ιδιόκτητων ακινήτων της, προκειμένου να εξοφληθεί (pro rata) μέρος τραπεζικών δανείων και οφειλών στο ελληνικό δημόσιο.

- Προς εξασφάλιση των απαιτήσεων των δανειστριών τραπεζών, προχώρησε σε σύμβαση ενεχυρίασης δικαιώματος προς αυτές, επί του ιδιόκτητου εμπορικού σήματος «ADMIRAL».

- Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις αρχές του 2025 η διαδικασία εξ ορθολογισμού των δαπανών σε όλα τα επίπεδα (κόστος μισθοδοσίας – ενοίκια- λοιπές δαπάνες) προκειμένου η εταιρεία να εφαρμόζει χωρίς ουσιώδεις αποκλίσεις το συνταχθέν business plan από την ΕΥ.

Τα «καμπανάκια»

Όπως αναφέρεται στις τελευταίες οικονομικές της καταστάσεις, η εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και εντόπισε τους εξής παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

Η καθαρή θέση παραμένει θετική και ανέρχεται σε μόλις 2,71 εκ. ευρώ έναντι 8,5 εκ. ευρώ στη λήξη της προηγούμενης χρήσης. Το σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων ανέρχεται σε 33,7 εκ. ευρώ και το σύνολο των υποχρεώσεων σε 41,29 εκ. ευρώ, εκ των οποίων ποσό ύψους 38,8 εκ. ευρώ είναι βραχυπρόθεσμο τμήμα αυτών.

«Αξίζει να σημειωθεί ότι οι υποχρεώσεις προς το προσωπικό (μέσος όρος 805 άτομα), εξυπηρετούνται εμπρόθεσμα τόσο κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης όσο και έως την παρούσα ημερομηνία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην οικονομική έκθεση.

Επιπλέον η εταιρεία στην χρήση 2024 αποπλήρωσε δανειακές υποχρεώσεις ύψους 5.832.936,63 ευρώ, μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό το δανεισμό της στις τράπεζες, από 24.877.696 ευρώ την 31/12/2023 σε 19.044.779,37 ευρώ την 31/12/2024.

Παράλληλα, η διοίκηση έχει προβεί σε αγορές εμπορευμάτων ύψους 16 εκ. ευρώ διασφαλίζοντας έτσι την ομαλή τροφοδοσία των καταστημάτων της.

Μείωση τζίρου, διεύρυνση ζημιών

Στη χρήση 2024 ο κύκλος εργασιών υποχώρησε σε 49,7 εκ. ευρώ έναντι του ποσού των 52,12 εκ. ευρώ της χρήσης 2023, σε μια μείωση της τάξης του 4,56% περίπου, ενώ το κόστος πωλήσεων ανήλθε σε 22,16 εκ. ευρώ, αυξημένο σε σχέση με αυτό της προηγούμενης χρήσης 2,37 εκ. ευρώ ή κατά 9,66% περίπου.

Τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε 31,4 εκ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,6 εκ. ή 5,3% περίπου έναντι του ποσού των 29,8 εκ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης 2023. Η αύξηση αυτή προήλθε από την αύξηση του μισθοδοτικού κόστους (υποχρεωτικές αυξήσεις κατώτατου μισθού βάσει κρατικής απόφασης καθώς και οικειοθελών αυξήσεων από τη διοίκηση), την αύξηση του κόστους μισθώσεων λόγω μίσθωσης νέων καταστημάτων με υψηλό μίσθωμα (Ερμού/Αθήνα, Χανιά, Χαλάνδρι, Πειραιάς κ.α.), την αύξηση του κόστους ενέργειας, την αύξηση των λειτουργικών αποσβέσεων λόγω κεφαλαιουχικού χαρακτήρα δαπανών που έλαβαν χώρα και αφορούν επενδύσεις σε νέα καταστήματα αλλά και συντηρήσεις επισκευές ανακαινίσεις υφιστάμενων καταστημάτων.

Τέλος τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε 1,916 εκ. ευρώ, έναντι του ποσού των 1,917 εκ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας μη σημαντική απόκλιση 0,06% περίπου, παραμένοντας όμως σε υψηλά επίπεδα λόγω του υψηλού κόστους δανεισμού από τις τράπεζες και για το έτος 2024.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), όπως και στην προηγούμενη χρήση καθίστανται αρνητικά και ανέρχονται σε -3,1 εκ. ευρώ έναντι -1,9 εκ. ευρώ στη χρήση 2023.

Λαμβανομένων υπόψιν εκτάκτων αποτελεσμάτων και εσόδων/εξόδων προηγουμένων χρήσεων συνολικά ποσού (έξοδα) 126 χιλ. ευρώ έναντι 121 χιλ. ευρώ (εσόδων) της προηγούμενης χρήσης, αντίστοιχα, προέκυψαν ζημίες προ φόρων 5,789 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 4,46 εκ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Χωρίς να προκύψουν φόροι λόγω του ζημιογόνου αποτελέσματος, το τελικό αποτέλεσμα μετά από φόρους για το 2024 είναι ζημία 5,789 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 4,46 εκ. ευρώ στη χρήση 2023 και 1,1 εκατ. ευρώ το 2022.

Δικαστικές εκκρεμότητες

Σύμφωνα με τη διοίκηση, παραμένουν σε δικαστική εξέλιξη, οι αγωγές τρίτων κατά της εταιρείας ύψους 2,85 εκ. ευρώ αλλά και οι αγωγές της εταιρείας κατά τρίτων ύψους 1,7 εκ. ευρώ.

«Οι νομικοί εκπρόσωποι της εταιρείας θεωρούν με βεβαιότητα, ότι από τις ανωτέρω αγωγές, δεν θα ευδοκιμήσουν για ποσό 1,51 εκ. ενώ για το υπόλοιπο ποσό διεκδικήσεων 1,34 εκ. δεν εκφράζουν άποψη λόγω του χρόνου εκδίκασης αλλά και της πολυπλοκότητας και αλληλεξάρτησης των υποθέσεων. Η εταιρεία αναφορικά με τις αγωγές εις βάρος της, δεν προέβη σε διενέργεια προβλέψεων διότι σύμφωνα με τις γνώμες των νομικών της συμβούλων, για το σύνολο των ανωτέρω διεκδικήσεων, υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες απόρριψης αυτών», αναφέρεται στην οικονομική έκθεση.

Οι επισημάνσεις του ορκωτού

Όπως δε προκύπτει από την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή, υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα της εταιρείας.

«Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στην σημείωση 2 του προσαρτήματος, στην οποία γνωστοποιούνται συνθήκες και γεγονότα που υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας για τη συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας στο εύλογο μέλλον (οι υποχρεώσεις είναι την 31/12/2024 υπερβάλλουσες των απαιτήσεων, τα αποτελέσματα εις νέο έχουν καταστεί αρνητικά και υπάρχει ουσιαστικό πρόβλημα άμεσης ρευστότητας)», τονίζεται.

Η εταιρεία διατηρεί σήμερα 115 καταστήματα (108 υποκαταστήματα και επτά σε εμπορικά κέντρα) σε όλη την Ελλάδα, από την Κομοτηνή έως την Κρήτη, ενώ λειτουργεί και ένα ηλεκτρονικό κατάστημα.