Βενεζουέλα: Μετά τον Μαδούρο τι;

Παρότι αποτελούσε ενδεχόμενο εδώ και μήνες, όσα συνέβησαν σήμερα ήρθαν ως σοκ για τους Βενεζουελάνους.

Για την αντιπολίτευση στην κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο, πρόκειται για μια στιγμή που πολλοί περίμεναν εδώ και χρόνια.

Όπως αναφέρει το BBC, είναι μια αντιπολίτευση που έχει δοκιμάσει τα πάντα: από το μποϊκοτάζ των εκλογών του 2018, τις οποίες χαρακτήρισε νοθευμένες, μέχρι τη συμμετοχή σε εκλογικές διαδικασίες παρά τους κινδύνους, καθώς και τη μαζική κινητοποίηση στους δρόμους όταν το Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο - που ελέγχεται από πρόσωπα προσκείμενα στον «τσαβισμό» - ανακοίνωσε το 2024 αποτελέσματα ευνοϊκά για τον Μαδούρο χωρίς να παρουσιάσει αποδείξεις.

Σύμφωνα με το βρετανικό ειδησεογραφικό Μέσο, από τη Βενεζουέλα, φτάνουν ορισμένα μηνύματα στήριξης προς τις αμερικανικές επιθέσεις.

Κάποιοι υποστηρικτές της αντιπολίτευσης τις είδαν ως έσχατη λύση, ως την τελευταία ελπίδα για να τεθεί τέλος σε μια κυβέρνηση που μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας χαρακτηρίζει δικτατορική, και της οποίας ο ηγέτης έχει κατηγορηθεί από την Ουάσινγκτον και άλλες κυβερνήσεις της Λατινικής Αμερικής ότι ηγείται ενός δικτύου διακίνησης ναρκωτικών.

Την ίδια στιγμή, στους υποστηρικτές του Μαδούρο πληθαίνουν τα ερωτήματα - ψιθυριστά και με αντανάκλαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Πού είναι ο πρόεδρος; Και ποιος ασκεί την εξουσία;

Πολλοί συμμερίζονται τον φόβο ότι η επίθεση και η ανακοινωθείσα αποχώρηση του Μαδούρο θα μπορούσαν να προκαλέσουν ακόμη μεγαλύτερη αποσταθεροποίηση σε μια χώρα που ήδη έχει πληγεί από χρόνια πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

Σιωπή και ανησυχία στο Καράκας

Στο Καράκας επικρατεί ανησυχία στους δρόμους. Οι άνθρωποι μιλούν ελάχιστα, όμως σχηματίζονται ουρές σε φαρμακεία και σούπερ μάρκετ.

Οι ομάδες στο WhatsApp ξεχειλίζουν από μηνύματα και βίντεο, ενώ οι άνθρωποι στους δρόμους του Καράκας παραμένουν ως επί το πλείστον σιωπηλοί.

«Ξέρετε τι συνέβη;» με ρωτά χαμηλόφωνα μια γυναίκα έξω από μια πλατεία. Βγήκε για να πάρει φάρμακα για τα νεύρα της, αλλά βρήκε το 24ωρο φαρμακείο κλειστό, αναφέρει το ρεπορτάζ του BBC που μεταφέρει το κλίμα από την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας.

Νωρίτερα, στα μπαλκόνια των γύρω κτιρίων, ξέσπασε ένα κύμα ευφορίας λίγα λεπτά αφότου άρχισε να κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μήνυμα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που ανακοίνωνε τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες.

Όμως οι ζητωκραυγές κράτησαν μόνο λίγα δευτερόλεπτα.

Ένα σούπερ μάρκετ που λειτουργεί επίσης σε 24ωρη βάση κράτησε τα ρολά του κατεβασμένα για το μεγαλύτερο μέρος του πρωινού, με μια ουρά ανθρώπων να περιμένει να ανοίξει.

Φωτογραφία @AP