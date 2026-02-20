Κίνα: Σταθερός παρέμεινε ο δομικός πληθωρισμός τον Ιανουάριο

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI), που αποτελεί την κύρια ένδειξη διαμόρφωσης της πορείας του πληθωρισμού κατέγραψε ετήσια αύξηση 0,2% τον Ιανουάριο.

Ο δομικός πληθωρισμός στην Κίνα παρέμεινε σταθερός τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στις 18 Φεβρουαρίου, με έμφαση στη σταδιακή ανάκαμψη της εσωτερικής ζήτησης, παρά το γεγονός ότι η αύξηση των τιμών χαλάρωσε εξαιτίας βασικών επιπτώσεων που σχετίζονται με την περσινή εορταστική περίοδο για το Κινεζικό Νέο Έτος, αλλά κι εξαιτίας των χαμηλότερου κόστους της ενέργειας.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI), που αποτελεί την κύρια ένδειξη διαμόρφωσης της πορείας του πληθωρισμού κατέγραψε ετήσια αύξηση 0,2% τον Ιανουάριο, ενώ ο δομικός δείκτης CPI που δεν περιλαμβάνει τα τρόφιμα και τις τιμές της ενέργειας αυξήθηκε κατά 0,8%, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Γραφείου Στατιστικής της Κίνας (NBS).

Η πορεία αύξησης του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή μετριάστηκε σε σύγκριση με την αύξηση του 0,8% του δομικού δείκτη CPI, εξαιτίας της φετινής περιόδου εορτασμού της Κινεζικής Πρωτοχρονιάς, αλλά και της μείωσης των τιμών της ενέργειας.

