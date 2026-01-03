Βενεζουέλα: Οι αμερικανικές δυνάμεις έσυραν τον Μαδούρο απ' το κρεβάτι

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας και η σύζυγός του συνελήφθησαν μέσα στη νύχτα, ενώ κοιμόντουσαν.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, σύρθηκαν έξω από το υπνοδωμάτιό τους από αμερικανικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της επιδρομής που οδήγησε στη σύλληψή τους, σύμφωνα με δύο πηγές που έχουν γνώση του θέματος.

Το ζευγάρι συνελήφθη μέσα στη νύχτα, ενώ κοιμόταν, ανέφεραν οι ίδιες πηγές στο CNN.

Η επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε από την επίλεκτη μονάδα Delta Force του αμερικανικού στρατού, δεν είχε καμία απώλεια για τις ΗΠΑ, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Επίσης από την αμερικανική πλευρά αναφέρεται ότι δεν υπήρξε καμία απώλεια κατά την διάρκεια της επιχείρησης και όλοι οι άνδρες της επίλεκτης δύναμης επέστρεψαν με ασφάλεια.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Τραμπ ανέφερε ότι η κατοικία που έγινε η σύλληψη έμοιαζε περισσότερο με οχυρό, παρά με σπίτι, ενώ και ίδιος δήλωσε ότι δύο Αμερικανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν, αλλά είναι σε καλή κατάσταση.

Με τη συνδρομή FBI και DEA

Μια ομάδα πρακτόρων του FBI βρισκόταν μαζί με τις αμερικανικές ειδικές δυνάμεις που πραγματοποίησαν τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, σύμφωνα με άτομα που έχουν ενημερωθεί για το θέμα, ενώ βρίσκονται πλέον σε εξέλιξη σχέδια για τη μεταφορά του στη Νέα Υόρκη, όπου θα αντιμετωπίσει κατηγορίες σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν.

Η Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ (DEA) εργάζεται εδώ και χρόνια πάνω σε κατηγορητήριο κατά του Μαδούρο και ορισμένων ανώτατων στρατιωτικών ηγετών της Βενεζουέλας, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους των διωκτικών αρχών.

Το έργο αυτό αναμένεται να αποτελέσει τη βάση των κατηγοριών κατά του Μαδούρο.

Η γενική εισαγγελέας των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, δήλωσε νωρίτερα ότι ο Μαδούρο θα «αντιμετωπίσει σύντομα όλη τη σφοδρότητα της αμερικανικής Δικαιοσύνης, σε αμερικανικό έδαφος και σε αμερικανικά δικαστήρια», μετά τη σύλληψή του στη Βενεζουέλα.

Φωτογραφία @AP