Πέθανε ο Έρικ Ντέιν σε ηλικία 53 ετών - Έδινε μάχη με τη νόσο ALS

O ηθοποιός έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τους ρόλους του στο “Grey’s Anatomy” και το “Euphoria”.

Ακόμα μια θλιβερή είδηση κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες, καθώς ο Έρικ Ντέιν «έφυγε» από τη ζωή, μετά από μάχη που έδωσε με τη νόσο ALS (αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση). Ήταν μόλις 53 ετών.

Ο ηθοποιός, που γνώρισε μεγάλη επιτυχία μέσα από τους ρόλους του «Μαρκ» στο Grey’s Anatomy και του «Καλ» στο Euphoria, είχε μιλήσει πριν από δέκα μήνες για τη διάγνωσή του με τη συχνότερη μορφή κινητικής νευροπάθειας.

