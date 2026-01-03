Μπόντι: Ο Μαδούρο θα αντιμετωπίσει όλη τη σφοδρότητα της αμερικανικής Δικαιοσύνης

Όπως έκανε γνωστό η Αμερικανίδα υπ. Δικαιοσύνης η δίκη θα λάβει τόπο στη Νέα Υόρκη.

Με μήνυμα της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, η Αμερικανίδα υπουργός Δικαιοσύνης Πάμελα Μπόντι έκανε γνωστό ότι ο ηγέτης της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του, θα παραπεμφθούν σε δίκη στη Νέα Υόρκη.

Η Μπόντι ανέφερε τις κατηγορίες που βαραίνουν το ζεύγος Μαδούρο, ενώ κατέστησε σαφές ότι θα αντιμετωπίσουν την αμερικανική Δικαιοσύνη σε όλη τη σφοδρότητά της.

Αναλυτικά η υπ. Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αναφέρει:

«Ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, έχουν παραπεμφθεί σε δίκη στην Ομοσπονδιακή Περιφέρεια του Νότιου Διαμερίσματος της Νέας Υόρκης. Ο Νικολάς Μαδούρο κατηγορείται για συνωμοσία ναρκοτρομοκρατίας, συνωμοσία εισαγωγής κοκαΐνης, κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών μηχανισμών, καθώς και για συνωμοσία με σκοπό την κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών μηχανισμών κατά των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύντομα θα αντιμετωπίσουν όλη τη σφοδρότητα της αμερικανικής Δικαιοσύνης, σε αμερικανικό έδαφος και σε αμερικανικά δικαστήρια.

Εκ μέρους ολόκληρου του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ), θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Τραμπ για το θάρρος του να απαιτήσει λογοδοσία εκ μέρους του αμερικανικού λαού, καθώς και να εκφράσω ένα τεράστιο ευχαριστώ προς τις γενναίες ένοπλες δυνάμεις μας που πραγματοποίησαν την απίστευτη και εξαιρετικά επιτυχημένη αποστολή σύλληψης αυτών των δύο φερόμενων διεθνών διακινητών ναρκωτικών».

Φωτογραφία @AP