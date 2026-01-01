Ελβετία: Τουλάχιστον δέκα νεκροί από την έκρηξη σε μπαρ στο θέρετρο σκι Κραν- Μοντανά

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σε μπαρ στο Κραν- Μοντανά, γνωστό θέρετρο σκι στην Ελβετία.

Τελευταία ενημέρωση: 10:11

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σε μπαρ στο Κραν- Μοντανά, γνωστό θέρετρο σκι στην Ελβετία, μετέδωσε το βρετανικό δίκτυο Sky News επικαλούμενο την αστυνομία, η οποία διευκρίνισε ότι το περιστατικό δεν φαίνεται να σχετίζεται με τρομοκρατία.

#BREAKING: Explosion and fire reported at Le Constellation Bar in Swiss Ski-Resort town of Crans-Montana, Switzerland during New Year's Eve. Several people reportedly killed and critically injured. More details awaited. pic.twitter.com/QDzRrhVUJM — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) January 1, 2026

Μέχρι στιγμής στην επίσημη ανακοίνωσή της η αστυνομία του καντονιού Βαλέ αναφέρει ότι υπάρχουν πολλοί νεκροί και τραυματίες από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε μπαρ έπειτα από έκρηξη.

«Περίπου στη 01:30 τα ξημερώματα σημειώθηκε περιστατικό στο Κραν- Μοντανά. Παρέχεται βοήθεια σε πολλούς τραυματίες. Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι υπάρχουν πολλά θύματα», δήλωσε ο Γκαετάν Λατόν εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Η έκρηξη και η πυρκαγιά που την ακολούθησε σημειώθηκαν περίπου στη 01:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 02:30 ώρα Ελλάδας) στο μπαρ Le Constellation, όπου συχνάζουν τουρίστες, κατά τους εορτασμούς για την Πρωτοχρονιά.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί εντελώς, ενώ έχει επιβληθεί και απαγόρευση πτήσεων πάνω από το Κραν- Μοντανά, σημείωσε η αστυνομία.

Εικόνες που μετέδωσαν ελβετικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ένα φλεγόμενο κτίριο και σωστικά συνεργεία.

Όπως ανέφερε στον ιστότοπό του το ελβετικό μέσο ενημέρωσης Blick επικαλούμενο την αστυνομία, την ώρα της έκρηξης στο μπαρ βρίσκονταν περισσότεροι από 100 άνθρωποι.

Το Κραν- Μοντανά είναι ένα πολυτελές θέρετρο σκι στην καρδιά των Ελβετικών Άλπεων, σε απόσταση περίπου δύο ωρών από τη Βέρνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ