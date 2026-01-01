ΥΠΕΞ Ιταλίας: Περίπου δεκαπέντε Ιταλοί τραυματίστηκαν και ισάριθμοι αγννούνται στην πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά

«Περίπου 15 Ιταλοί» τραυματίστηκαν στην πυρκαγιά σε μπαρ στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας και νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή, ενώ άλλοι εξακολουθούν να «αγνοούνται», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι στο τηλεοπτικό δίκτυο Rete4.

«Περίπου 15 Ιταλοί» τραυματίστηκαν στην πυρκαγιά σε μπαρ στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας και νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή, ενώ άλλοι εξακολουθούν να «αγνοούνται», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι στο τηλεοπτικό δίκτυο Rete4.

«Επί του παρόντος, δώδεκα με δεκαπέντε Ιταλοί βρίσκονται σε νοσοκομεία. Ισάριθμοι εξακολουθούν να αγνοούνται», δήλωσε ο Ταγιάνι στο Rete4.

Πρόσθεσε ότι οι οικογένειες των αγνοουμένων «επικοινώνησαν με την μονάδα αντιμετώπισης κρίσεων και την πρεσβεία» για να ρωτήσουν για τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Ο Ιταλός ΥΠΕΞ τόνισε αργότερα στο ιταλικό τηλεοπτικό δίκτυο Sky TG24 TV, ότι ο αριθμός των αγνοουμένων Ιταλών είχε αυξηθεί σε 16, αλλά ότι ο τελικός απολογισμός παραμένει «αβέβαιος».

Μεταξύ των τραυματιών, τρεις νεαροί Ιταλοί που νοσηλεύονταν στο Σιόν της Ελβετίας, μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο το απόγευμα στην Μονάδα Εγκαυμάτων στο νοσοκομείο Νιγκουάρντα στο Μιλάνο, σύμφωνα με τον περιφερειακό σύμβουλο της Λομβαρδίας, Γκουίντο Μπερτολάσο.

«Είναι τρεις νέοι: μια νεαρή γυναίκα κάτω των 30 ετών και δύο άλλοι έφηβοι, και οι δύο 16 ετών. (...) Είναι διασωληνωμένοι, επομένως η κατάστασή τους είναι σταθερή», δήλωσε ο Γκουίντο Μπερτολάσο, διευκρινίζοντας ότι έχουν υποστεί εγκαύματα «στο 30 έως 40% του σώματός τους».

Δύο άλλοι πολύ νεότεροι Ιταλοί που νοσηλεύονται στη Βέρνη και τη Ζυρίχη της Ελβετίας - οι οποίοι «δεν μπορούν να μεταφερθούν αυτή τη στιγμή» λόγω της κρίσιμης κατάστασής τους - ενδέχεται να μεταφερθούν στη Νιγκουάρντα αργότερα, σύμφωνα με τον Μπερτολάσο.

«Στη Μονάδα Εγκαυμάτων μας, διαθέτουμε 18 κρεβάτια. Τα απελευθερώσαμε όλα και έχουμε ανακαλέσει όλο το προσωπικό», τόνισε, σημειώνοντας ότι άλλοι Ιταλοί - οι οποίοι εξακολουθούν να μην έχουν ταυτοποιηθεί - νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή σε διάφορα ελβετικά νοσοκομεία.

ηγήθηκε