Έξι Γάλλοι υπήκοοι τραυματίες και οκτώ αγνοούμενοι στη φωτιά στο Κραν Μοντανά

Έξι Γάλλοι υπήκοοι τραυματίστηκαν στην πυρκαγιά σε μπαρ στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας και οκτώ άλλοι δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί, σύμφωνα με νέο απολογισμό που έδωσε το βράδυ της Πέμπτης (01/01) εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών.

Νωρίτερα το γαλλικό ΥΠΕΞ είχε αναφέρει ότι δύο Γάλλοι υπήκοοι τραυματίστηκαν στην φονική πυρκαγιά που ξέσπασε παραμονή Πρωτοχρονιάς στο θέρετρο σκι Κραν Μοντανά, που σκότωσε περίπου 40 ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 115, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό των ελβετικών αρχών.

Πηγή: ΑΠΕ -ΜΠΕ

