Η Αυστραλία τηρεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων της επίθεσης στο Σίδνεϊ

Σήμερα είναι επίσης η τελευταία ημέρα της οκταήμερης αυτής εβραϊκής γιορτής.

Οι Αυστραλοί τήρησαν σήμερα ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των 15 νεκρών της αντισημιτικής επίθεσης που διέπραξαν δύο ένοπλοι εναντίον συνάθροισης που γινόταν για την εβραϊκή γιορτή Χάνουκα στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ πριν από μία εβδομάδα.

Ο κόσμος σε όλη την Αυστραλία αναμενόταν επίσης σήμερα να ανάψει στη μνήμη των θυμάτων ένα κερί στις 18:47 τοπική ώρα (09:47 ώρα Ελλάδος), ακριβώς την ώρα που συμπληρωνόταν μια εβδομάδα από τη φρικτή τρομοκρατική επίθεση.

Την Παρασκευή, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση και αυτή της Νέας Νότιας Ουαλίας κήρυξαν την Κυριακή αυτή 21 Δεκεμβρίου «Ημέρα Περισυλλογής για να τιμήσουμε τα θύματα της φρικτής τρομοκρατικής επίθεσης στην Παραλία Μπόνταϊ και να σταθούμε με αλληλεγγύη στο πλευρό της εβραϊκής κοινότητας».

Τη σημερινή ημέρα συμπληρώνεται μία εβδομάδα από την επίθεση δύο ενόπλων εναντίον συνάθροισης που γινόταν για την πρώτη ημέρα της Χάνουκα στην πολύ γνωστή παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, οι οποίοι σκότωσαν 15 ανθρώπους και τραυμάτισαν δεκάδες.

«Την Κυριακή (σ.σ.: σήμερα), οι σημαίες σε όλη τη Νέα Νότια Ουαλία και στα κτίρια της αυστραλιανής κυβέρνησης θα κυματίζουν μεσίστιες», δήλωσε την Παρασκευή ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι.

«Σε ένδειξη σεβασμού για τις ζωές που χάθηκαν και για την οδύνη που μοιράζεται όλο το έθνος μας, καλούμε τους ανθρώπους σε όλη την Αυστραλία να ανάψουν ένα κερί στις 6:47 μμ, ακριβώς μία εβδομάδα από τότε που έγινε η επίθεση, ως μια ήσυχη πράξη μνήμης με την οικογένεια, τους φίλους ή τα αγαπημένα πρόσωπα. Ζητούμε από όλους τους Αυστραλούς να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός της χώρας.

Οι αρχές ταυτοποίησαν τους δράστες της επίθεσης ότι ήταν ένας πατέρας και ο γιος του. Ο 50χρονος πατέρας Σατζίντ Άκραμ σκοτώθηκε από τα πυρά της αστυνομίας στο σημείο, ενώ ο 24χρονος γιος του Ναβίντ τραυματίστηκε και αργότερα του απαγγέλθηκαν 15 κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση και 40 για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης με πρόθεση δολοφονίας.

