Ασανσέρ: Προς παράταση οι δηλώσεις στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων

Η παράταση αναμένεται να βοηθήσει την αγορά και τους πολίτες να προσαρμοστούν τα νέα δεδομένα και να καταχωρίσουν τους ανελκυστήρες.

Παράταση αναμένεται να πάρει, σύμφωνα με πληροφορίες, η δήλωση των ασανσέρ στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων η οποία κανονικά λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2025. Η παράταση αναμένεται να βοηθήσει την αγορά και τους πολίτες να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και να καταχωρίσουν τους ανελκυστήρες προκειμένου σε δεύτερη φάση να ξεκινήσουν οι πιστοποιήσεις και να αποφύγουν πρόστιμα. Η υποχρέωση καταχώρισης αφορά όλους τους ανελκυστήρες που μεταφέρουν άτομα, είτε πρόκειται για πολυκατοικίες είτε για επαγγελματικά ή δημόσια κτίρια.

Ποιος έχει την ευθύνη για τη δήλωση των ασανσέρ και τι χρειάζεται

Η δήλωση των ανελκυστήρων πρέπει να γίνει από τον ιδιοκτήτη, τον διαχειριστή ή – όπου έχει οριστεί – τον νόμιμο εκπρόσωπο του κτιρίου. Εναλλακτικά, μπορεί να υποβληθεί από τον υπεύθυνο συντηρητή ή εγκαταστάτη του ανελκυστήρα.

Για την καταχώριση απαιτούνται συγκεκριμένα στοιχεία: η διεύθυνση και η ακριβής τοποθεσία του κτιρίου, ο αριθμός στάσεων του ανελκυστήρα (μετράμε τα κουμπιά δεν κοιτάμε τους αριθμούς που αναγράφονται σε αυτά. Το ισόγειο μετρά για στάση), το έτος εγκατάστασης, καθώς και τα στοιχεία του συντηρητή (ΑΦΜ). Αν δεν γνωρίζει ο υπόχρεος τον κωδικό ΚΑΕΚ του ακινήτου, υπάρχει δυνατότητα εντοπισμού μέσω διαδραστικού χάρτη της πλατφόρμας.

Το ψηφιακό βήμα της καταχώρησης

Η πρόσβαση γίνεται μέσω της πλατφόρμας με τους κωδικούς TaxisNet. Μετά τον εντοπισμό του ακινήτου, ανοίγει η φόρμα στην οποία συμπληρώνονται τα απαραίτητα τεχνικά και διοικητικά στοιχεία του ανελκυστήρα. Αν κάποιο πεδίο δεν είναι γνωστό, όπως η ύπαρξη δήλωσης συμμόρφωσης ή παλαιότερης πιστοποίησης, υπάρχει η επιλογή «δεν γνωρίζω» ώστε να μην μπλοκαριστεί η καταχώρηση.

Μετά την προσωρινή αποθήκευση, ο υπόχρεος ελέγχει τα στοιχεία και στην συνέχεια προχωρά στην οριστικοποίηση. Από εκεί και πέρα, αν χρειαστεί διόρθωση, απαιτείται διαγραφή της καταχώρισης και νέα υποβολή.

Τα συνηθέστερα λάθη που προκαλούν καθυστέρηση

Συχνά λάθη είναι η εσφαλμένη συμπλήρωση του ΚΑΕΚ, η ανακρίβεια όσον αφορά τον αριθμό στάσεων, η παράλειψη του ΑΦΜ του συντηρητή, ή η άγνοια εάν ο ανελκυστήρας διαθέτει δήλωση συμμόρφωσης ή πιστοποίηση. Αυτά τα λάθη μπορεί να οδηγήσουν σε απόρριψη της δήλωσης ή ανάγκη για εκ νέου υποβολή.

Η δυνατότητα επιλογής «δεν γνωρίζω» σε πεδία που δεν είναι σίγουρη η πληροφορία βοηθά — ωστόσο ιδανικά θα πρέπει να υπάρχει σωστός συντονισμός με τον συντηρητή ή τον εγκαταστάτη πριν την υποβολή.

Τα πρόστιμα για μη υποβολή δήλωσης

Η απογραφή είναι υποχρεωτική. Η μη εμπρόθεσμη δήλωση ή η παράλειψη δήλωσης ανελκυστήρων μπορεί να επιφέρει διοικητικά πρόστιμα που κυμαίνονται από 1.000 έως και 5.000 ευρώ ανά ανελκυστήρα, ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου.

Γιατί η σωστή δήλωση είναι κρίσιμη

Η εγγραφή στο μητρώο δεν αποτελεί μόνο τυπική υποχρέωση αλλά βασικό βήμα για τη νομιμότητα και ασφάλεια της λειτουργίας του ανελκυστήρα. Κτίρια με μη δηλωμένους ανελκυστήρες κινδυνεύουν με πρόστιμα. Επιπλέον, μόνο οι δηλωμένοι ανελκυστήρες μπορεί να ενταχθούν σε μελλοντικούς ελέγχους, πιστοποιήσεις ή αναβαθμίσεις.

Η επόμενη φάση - Η πιστοποίηση των ασανσέρ

Μόλις ολοκληρωθεί η απογραφή και αφού το αρμόδιο υπουργείο επεξεργαστεί τα στοιχεία, θα ξεκινήσει η δεύτερη φάση, δηλαδή η πιστοποίηση λειτουργίας των ανελκυστήρων, η οποία εκτιμάται ότι θα αρχίσει να αναπτύσσεται μέσα στο 2026. Στόχος του νέου θεσμικού πλαισίου είναι η πλήρης χαρτογράφηση όλων των εγκαταστάσεων στη χώρα, κάτι που δεν είχε γίνει ποτέ έως σήμερα και εν συνεχεία να διασφαλιστεί η νόμιμη και ασφαλής λειτουργία των ανελκυστήρων.

Η πιστοποίηση αποτελεί μια βεβαίωση ότι ο ανελκυστήρας πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις λειτουργίας και ασφαλείας. Διενεργείται από αρμόδιο επίσημο φορέα (υπάρχουν 17 στην Ελλάδα) και προκειμένου να ολοκληρωθεί με επιτυχία, θα πρέπει να διενεργηθεί ένας αρχικός έλεγχος και να εντοπιστούν τυχόν ελλείψεις και αστοχίες. Στη συνέχεια συντάσσεται μία τεχνική έκθεση από τον φορέα στην οποία συμπεριλαμβάνονται λεπτομερώς οι εργασίες που απαιτούνται (αν απαιτούνται) για να καταστεί δυνατή η πιστοποίηση του ασανσέρ. Κατόπιν, οι ιδιοκτήτες του κτιρίου αναζητούν προσφορές για τις εν λόγω εργασίες αναβάθμισης (ή και για επιπλέον παρεμβάσεις πέραν των απολύτως απαραίτητων σε περίπτωση που το επιθυμούν), επιλέγουν συνεργείο, ολοκληρώνουν τις εργασίες και καλούν εκ νέου τον φορέα για να κάνει τελικά την πιστοποίηση.

Η αναβάθμιση και η πιστοποίηση του ανελκυστήρα συνεπάγονται ένα επιπλέον κόστος, το οποίο δεν επιβαρύνει τους ενοικιαστές αλλά τους ιδιοκτήτες. Οι ενοικιαστές επιβαρύνονται μόνο με τα έξοδα της τακτικής (μηνιαία ή ανά τακτά συμφωνημένα χρονικά διαστήματα) συντήρησης του ανελκυστήρα και με τα έξοδα για αναλώσιμα σε περίπτωση βλάβης (μπαταρίες, τροχαλίες κλπ), μια διαδικασία η οποία δεν έχει σχέση με την πιστοποίηση. Για παράδειγμα, εάν κατά τη συντήρηση, ένα εξάρτημα του ασανσέρ χαλάσει λόγω της τακτικής χρήσης (π.χ ένα κουμπί), αυτό επιβαρύνει συνολικά ιδιοκτήτες και ενοικιαστές. Εάν όμως απαιτείται αλλαγή της πόρτας ή του πίνακα, αυτό επιβαρύνει τους ιδιοκτήτες καθώς πρόκειται για ένα είδος επένδυσης, η οποία δεν μπορεί να επιμεριστεί στους ενοικιαστές οι οποίοι προβλέπεται να διαμείνουν στο κτίριο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα το οποίο λήγει τυπικά με τη λήξη του συμβολαίου τους.

Τα έξοδα για τους ανελκυστήρες και πώς καταμερίζονται



Το κόστος της πιστοποίησης το οποίο κυμαίνεται χοντρικά μεταξύ 180 και 300 ευρώ και πληρώνεται στον φορέα πιστοποίησης το επιβαρύνονται οι ιδιοκτήτες του κτιρίου όπως συμβαίνει και με το κόστος της αναβάθμισης του ανελκυστήρα, δηλαδή των εργασιών που υποδεικνύονται προκειμένου να ληφθεί η πιστοποίηση. Η αναβάθμιση μπορεί να ξεκινάει αδρομερώς από 700 ευρώ και να ξεπεράσει τις 5.000 ανάλογα με την παλαιότητα του ασανσέρ και τις ανάγκες που καταγράφονται. Ο επιμερισμός του κόστους γίνεται βάσει καταστατικού ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει, ύστερα από συνεννόηση μεταξύ των συνιδιοκτητών λαμβάνοντας πάντα υπ’ όψιν τα εκατοστά της κάθε ιδιοκτησίας. Όσον αφορά στην τακτική συντήρηση του ανελκυστήρα, η οποία αποτελεί πάγιο έξοδο (συνήθως σε μηνιαία βάση), το κόστος της επιβαρύνει τόσο τους ιδιοκτήτες όσο και τους ενοικιαστές, κάτι που ισχύει και για τις επισκευές/αναλώσιμα σε περίπτωση βλάβης. Τέλος, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η υποβολή των δηλώσεων στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων δεν έχει κάποιο κόστος.

