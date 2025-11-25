Ο ΟΗΕ ανησυχεί για την «επιβίωση της Γάζας»

Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι περίπου 70 δισ. δολάρια θα χρειαστούν για την ανοικοδόμηση του παλαιστινιακού θύλακα.

Η «επιβίωση της Γάζας κινδυνεύει», προειδοποίησε σήμερα ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών σε έκθεσή του, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να αναπτύξει «ένα σχέδιο ολοκληρωμένης ανάκαμψης» και να παρέμβει «χωρίς καθυστέρηση» και με συντονισμένο τρόπο.

Οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα «έχουν διαβρώσει όλους τους πυλώνες της επιβίωσης», από τα τρόφιμα και τη στέγαση έως την υγειονομική περίθαλψη, «έχουν πλήξει τη διακυβέρνηση και έχουν βυθίζει» τον παλαιστινιακό θύλακα «σε μια ανθρωπογενή άβυσσο», αναφέρεται σε έκθεση της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD/Cnuced).

«Λαμβάνοντας υπόψιν την αδιάκοπη και μεθοδική καταστροφή που έχει υποστεί, υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες για τη δυνατότητα της Γάζας να ανοικοδομηθεί ως βιώσιμος χώρος και ως κοινωνία», σύμφωνα με την έκθεση.

Ο πόλεμος στη Γάζα πυροδοτήθηκε από την άνευ προηγουμένου επίθεση της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, που προκάλεσε τον θάνατο 1.221 ανθρώπων στην ισραηλινή πλευρά, κυρίως αμάχων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση επίσημα στοιχεία.

Περισσότεροι από 69.756 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στην ισραηλινή στρατιωτική εκστρατεία αντιποίνων, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, που ελέγχεται από τη Χαμάς. Τα στοιχεία αυτά, που θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ, δεν διευκρινίζουν τον αριθμό των μαχητών που έχουν σκοτωθεί αλλά αφήνουν να εννοηθεί ότι πάνω από το ήμισυ των θανάτων είναι παιδιά και γυναίκες.

Σύμφωνα με την έκθεση της UNCTAD, οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν οδηγήσει τη Γάζα «από μια κατάσταση υποανάπτυξης σε αυτή της απόλυτης καταστροφής».

Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι περίπου 70 δισ. δολάρια θα χρειαστούν για την ανοικοδόμηση του παλαιστινιακού θύλακα.

«Ακόμα και στο αισιόδοξο σενάριο, σε αυτό που η ανάπτυξη είναι διψήφια και εισρέει ξένη βοήθεια, θα χρειαστούν αρκετές δεκαετίες για να ξαναβρεί η Γάζα το επίπεδο ποιότητας ζωής που είχε πριν από τον Οκτώβριο του 2023», σύμφωνα με την έκθεση.

Η UNCTAD καλεί να εφαρμοστεί «ένα σχέδιο ολοκληρωμένης ανάκαμψης» που συνδυάζει «μια συντονισμένη διεθνή βοήθεια, την αποκατάσταση των δημοσιονομικών μεταβιβάσεων» από το Ισραήλ στη Γάζα και «μέτρα με στόχο να χαλαρώσουν οι περιορισμοί στο εμπόριο, τις μετακινήσεις και τις επενδύσεις».

Η υπηρεσία αυτή του ΟΗΕ καλεί επίσης να θεσπιστεί, σε αυτό το πλαίσιο, ένα καθολικό βασικό εισόδημα στη Γάζα προκειμένου να παρέχονται μέσα επιβίωσης σε όλους τους κατοίκους, με τη μορφή ενός προγράμματος «ανανεώσιμης και χωρίς προϋποθέσεις» βοήθειας σε μετρητά, που θα καταβάλλεται σε μηνιαία βάση.

Η UNCTAD τόνισε επίσης ότι στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, «η βία, η ταχεία επέκταση των οικισμών και οι περιορισμοί στην κινητικότητα των εργατών» ευθύνονται για τη χειρότερη οικονομική κάμψη από τότε που η υπηρεσία άρχισε να διατηρεί αρχεία το 1972.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ