Τέσσερις γαλλικές τράπεζες κατηγορούνται από ΜΚΟ ότι χρηματοδοτούν την αποψίλωση του Αμαζονίου

Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις Reclaim Finance και Canopée κατηγορούν σήμερα τους τραπεζικούς ομίλους BNP Paribas, BPCE, Crédit Agricole και Société Générale για τις χορηγήσεις τους σε δυο χονδρέμπορους σόγιας, συμπεριλαμβανομένης της Cargill, που κατηγορούνται πως κάνουν προμήθειες από καλλιεργητές επιδιδόμενους σε αποψίλωση δασών στη Βραζιλία.

Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις Reclaim Finance και Canopée κατηγορούν σήμερα τους τραπεζικούς ομίλους BNP Paribas, BPCE, Crédit Agricole και Société Générale για τις χορηγήσεις τους σε δυο χονδρέμπορους σόγιας, συμπεριλαμβανομένης της Cargill, που κατηγορούνται πως κάνουν προμήθειες από καλλιεργητές επιδιδόμενους σε αποψίλωση δασών στη Βραζιλία.

Οι δυο εταιρείες, οι αμερικανικοί τιτάνες του αγροδιατροφικού τομέα Bunge και Cargill, είχαν αθροιστικά τζίρο 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2024.

Οι ΜΚΟ συνέκριναν τις τοποθεσίες περιοχών που αποψιλώθηκαν στον Αμαζόνιο, όπως χαρτογραφούνται από το δίκτυο MapBiomas, που επιτηρεί μέσω δορυφόρων την εδαφοκάλυψη, με αυτές των αποθηκών των Bunge και Cargill, όπως είναι καταχωρισμένες στα βραζιλιάνικα κτηματολόγια.

Τόνισαν πως σε 273 περιπτώσεις οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης βρίσκονταν λιγότερα από 50 χιλιόμετρα από καλλιέργειες σε αποψιλωμένες πρώην δασικές περιοχές, κάτι που αφήνει να εννοηθεί ότι και οι δυο εταιρείες αγοράζουν από τις συγκεκριμένες εκμεταλλεύσεις.

Μεταξύ του Ιανουαρίου του 2024 και του Αυγούστου του 2025, οι BNP Paribas, BPCE, Crédit Agricole και Société Générale ενεπλάκησαν από κοινού σε τρεις δοσοληψίες (χορηγήσεις δανείων ή έκδοση χρεογράφων) με την Bunge συνολικού ύψους 4,3 δισεκ. δολαρίων, σύμφωνα με τη Reclaim Finance.

Η BNP Paribas χορήγησε επίσης δάνειο 1,5 δισεκ. δολαρίων στην Cargill τον Οκτώβριο του 2024 κι η Société Générale συμμετείχε στον δανεισμό 3,2 δισεκ. δολαρίων στην Bunge τον Μάρτιο 2024, πάντα σύμφωνα με τις δυο ΜΚΟ.

Η BNP Paribas ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι πελάτες της πρέπει να έχουν θέσει σε εφαρμογή την πολιτική «μηδέν αποψίλωση των δασών» ως το τέλος του 2025. «Η συμμόρφωση των πελατών μας προς την πολιτική αυτή θα αποτιμηθεί (...) κατά τη διάρκεια του 2026», πρόσθεσε η τράπεζα.

Οι Bunge και Cargill είχαν αναλάβει δεσμεύσεις για την εξάλειψη της αποψίλωσης των δασών ς τα τέλη του 2025.

Από την πλευρά της η Société Générale ανέφερε ότι η πολιτική της για την καταπολέμηση της αποψίλωσης των δασών «συμπεριλαμβάνει συγκεκριμένα κριτήρια αποκλεισμού για τους πελάτες που επιχειρούν σε αλυσίδες προστιθέμενης αξίας στη Νότια Αμερική».

Η Crédit Agricole ανέφερε κι αυτή πως έχει αναλάβει δεσμεύσεις για να μειωθεί «στο μηδέν» η αποψίλωση των δασών και παρακολουθεί την εφαρμογή τους από πελάτες της.

Από την πλευρά του ο όμιλος BPCE επέκρινε έντονα τις δυο ΜΚΟ, κάνοντας λόγο για «μη επαληθεύσιμους αριθμούς», έλλειψη «ρητής μεθοδολογίας» και «τεκμηρίων», ενώ πρόσθεσε πως θα δώσει στη δημοσιότητα αποτελέσματα της πολιτικής της κατά της αποψίλωσης των δασών «στα τέλη του 2025».

Το τροπικό δάσος του Αμαζονίου διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την αποτροπή της υπερθέρμανσης του πλανήτη, καθώς απορροφά διοξείδιο του άνθρακα, που προκαλεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Η προστασία των τροπικών δασών είναι ανάμεσα στις βασικές θεματικές της COP30 στην Μπελέμ της Βραζιλίας, η οποία ολοκληρώνεται αύριο.

Απόφαση αναστολής που είχε υπογραφτεί το 2006 προέβλεπε την απαγόρευση της εμπορικής διάθεσης σόγιας παραγόμενης σε αποψιλωμένες πρώην δασικές περιοχές του Αμαζονίου μετά το 2008.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ