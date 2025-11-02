Ειδήσεις | Ελλάδα

Νεκρός βρέθηκε στην Αράχωβα ο Γιάννης Λάλας που είχε κατηγορηθεί για την δολοφονία Καραϊβάζ

Νεκρός βρέθηκε στην Αράχωβα ο Γιάννης Λάλας που είχε κατηγορηθεί για την δολοφονία Καραϊβάζ
Τον περασμένο Μάιο είχε γλυτώσει από δολοφονική επίθεση που έγινε εις βάρος του έξω από το σπίτι του στα 'Ανω Λιόσια.

'Αγνωστοι δολοφόνησαν το βράδυ του Σάββατου, σε ξενοδοχείο κοντά στην Αράχωβα τον Γιάννη Λάλα, που είχε κατηγορηθεί για την δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ.

Ο 42χρονος βρέθηκε νεκρός με τραύματα από πυροβολισμούς μέσα σε δωμάτιο ξενοδοχείου. Σύμφωνα με πληροφορίες οι δράστες φέρονται να χρησιμοποίησαν καλάσνικοφ ενώ μαζί με τον Λάλα ήταν και μια γυναίκα, που ειδοποίησε την Αστυνομία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Λάλας είχε αθωωθεί από το δικαστήριο για την δολοφονία του Καραϊβάζ λόγω αμφιβολιών.

Επίσης σημειώνεται ότι ο 42χρονος τον περασμένο Μάιο είχε γλυτώσει από δολοφονική επίθεση που έγινε εις βάρος του έξω από το σπίτι του στα 'Ανω Λιόσια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

