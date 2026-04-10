Πυρηνική ενέργεια από ταμπού σε επιλογή; - Τι λένε οι ειδικοί για την Ελλάδα

Η πυρηνική ενέργεια επανέρχεται στο τραπέζι. Αγορά και ακαδημαϊκή κοινότητα συγκλίνουν ότι πριν από οποιαδήποτε απόφαση απαιτούνται πολιτική συναίνεση, θεσμική επάρκεια και σαφής ενεργειακός σχεδιασμός.

Η πυρηνική ενέργεια επιστρέφει αιφνιδιαστικά στο ελληνικό ενεργειακό τοπίο, όχι ως θεωρητική άσκηση αλλά ως ενδεχόμενο που τίθεται πλέον με σαφήνεια στο τραπέζι της στρατηγικής.

Το σήμα δόθηκε από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος τον Μάρτιο του 2026, από το Παρίσι, άνοιξε για πρώτη φορά τόσο καθαρά τη συζήτηση: «Έχει έρθει η ώρα για τη χώρα μας να διερευνήσει αν η πυρηνική ενέργεια και ειδικά οι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα», τονίζοντας ταυτόχρονα ότι «σε καιρούς μεγάλων αναταραχών όλες οι επιλογές πρέπει να είναι στο τραπέζι».

Οι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες (SMRs) αποτελούν μονάδες μικρότερης ισχύος (συνήθως έως 300 MW), με σχεδιασμό που επιτρέπει σειριακή κατασκευή και ενδεχομένως χαμηλότερο αρχικό κόστος επένδυσης, αν και το συνολικό κόστος ανά μονάδα ισχύος παραμένει ζητούμενο.

Από εκεί και πέρα, όμως, αρχίζει το δύσκολο κομμάτι. Γιατί, όπως προκύπτει από τις τοποθετήσεις της αγοράς και της ακαδημαϊκής κοινότητας, η πυρηνική ενέργεια δεν είναι μια «ακόμη τεχνολογία» που απλώς προστίθεται στο ενεργειακό μείγμα. Είναι μια επιλογή που - όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν παράγοντες της αγοράς - «δεν είναι ένας αντιδραστήρας αλλά στρατηγική ενός κράτους», μια απόφαση που «δεσμεύει γενιές», ενώ ταυτόχρονα το βασικό εμπόδιο «δεν είναι τεχνικό αλλά πολιτικό».

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι σύνθετη: από τη μία πλευρά, η πυρηνική ενέργεια επανέρχεται ως πιθανό εργαλείο ενεργειακής ασφάλειας και σταθερότητας σε ένα σύστημα με υψηλή διείσδυση ΑΠΕ. Από την άλλη, συνοδεύεται από υψηλό κόστος, μεγάλους χρόνους υλοποίησης και σημαντικές θεσμικές και κοινωνικές προκλήσεις. Οι πυρηνικοί σταθμοί χαρακτηρίζονται από υψηλά κεφαλαιουχικά κόστη και χαμηλό μεταβλητό κόστος λειτουργίας, γεγονός που τους καθιστά αποδοτικούς μόνο με υψηλό συντελεστή λειτουργίας. Ακόμη και οι πιο θετικές προσεγγίσεις αναγνωρίζουν ότι δεν πρόκειται για άμεση λύση, αλλά για μια διαδικασία που εκτείνεται σε βάθος δεκαετιών.

Σε αυτό το πλαίσιο, το κρίσιμο ερώτημα που τίθεται δεν είναι αν η Ελλάδα θα αποκτήσει αύριο πυρηνικό σταθμό, αλλά αν θέλει να ξεκινήσει μια μακρά, απαιτητική και πολυεπίπεδη διαδικασία διερεύνησης. Πολιτική συναίνεση, θεσμική επάρκεια, οικονομική βιωσιμότητα και ένταξη σε έναν επικαιροποιημένο ενεργειακό σχεδιασμό αναδεικνύονται ως βασικές προϋποθέσεις πριν καν ανοίξει ουσιαστικά η συζήτηση. Η διεθνής πρακτική προβλέπει πολυετή προετοιμασία, μέσω θεσμικών πλαισίων, ρυθμιστικών αρχών και ανάπτυξης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Τα παραπάνω συμπεράσματα αποτυπώθηκαν με σαφήνεια στις παρεμβάσεις της αγοράς και της ακαδημαϊκής κοινότητας στο πλαίσιο του 7ου Power & Gas Forum που διοργάνωσε το energypress.gr στην Αθήνα.

Καββαδίας: «Το βασικό εμπόδιο δεν είναι τεχνικό - είναι πολιτικό»

Σε μια συγκυρία όπου η συζήτηση για την πυρηνική ενέργεια επανέρχεται διεθνώς, η έμφαση μετατοπίζεται από την τεχνολογία στην πολιτική και κοινωνική διάσταση της επιλογής. Ο κ. Κώστας Καββαδίας, Επικεφαλής Αγοράς για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη της RICARDO, περιέγραψε με σαφήνεια αυτό το σημείο εκκίνησης, υπογραμμίζοντας ότι η πρόκληση δεν βρίσκεται στην ασφάλεια των αντιδραστήρων, αλλά στην αποδοχή και στη στρατηγική απόφαση.

Όπως σημείωσε, «δεν είναι η τεχνική πρόκληση της ασφάλειας το βασικό εμπόδιο, αλλά το πολιτικό σκέλος» και επεσήμανε ότι πρόκειται για μια επιλογή που απαιτεί ευρεία συναίνεση και δεν μπορεί να αποτελέσει πεδίο συγκυριακής αντιπαράθεσης. Σε μια χώρα όπου η κοινωνική αποδοχή παραμένει ζητούμενο, το θέμα της πυρηνικής ενέργειας συνδέεται άμεσα με τον δημόσιο διάλογο και την πολιτική σταθερότητα.

Παράλληλα, ανέδειξε την μεταβαλλόμενη φύση του ενεργειακού συστήματος, με τη διείσδυση των ΑΠΕ να αναμένεται να φτάσει το 50% έως 70%, γεγονός που αλλάζει και τον ρόλο της πυρηνικής ενέργειας. Από μονάδα βάσης, μπορεί πλέον – όπως δείχνουν παραδείγματα όπως η Γαλλία – να λειτουργήσει με μεγαλύτερη ευελιξία, ακολουθώντας τη ζήτηση. Η δυνατότητα ευέλικτης λειτουργίας, αν και τεχνικά εφικτή, συνοδεύεται από περιορισμούς όπως το λεγόμενο “reactor poisoning”, που επηρεάζει την ταχύτητα επαναφοράς ισχύος.

Ωστόσο, το πιο σύνθετο ζήτημα παραμένει το οικονομικό. Τα υψηλά κεφαλαιουχικά κόστη και οι ανάγκες συνεχούς λειτουργίας καθιστούν δύσκολη τη βιωσιμότητα, ενώ τα διεθνή έργα των τελευταίων ετών καταγράφουν σημαντικές υπερβάσεις προϋπολογισμών και καθυστερήσεις. Σε αρκετές περιπτώσεις, έργα με αρχικό προϋπολογισμό περί τα 15–20 δισ. ευρώ κατέληξαν να υπερβαίνουν τα 40 δισ., με καθυστερήσεις άνω της δεκαετίας.

Χιώνης: «Δεν είναι ένας αντιδραστήρας - είναι εθνικό πρόγραμμα»

Η συζήτηση για την πυρηνική ενέργεια συχνά αντιμετωπίζεται ως τεχνικό ή επενδυτικό project. Ωστόσο, η πραγματική της διάσταση είναι πολύ ευρύτερη, όπως επεσήμανε ο κ. Διονύσης Χιώνης, πυρηνικός μηχανικός και συνιδρυτής της Athlos Energy. Όπως τόνισε, «η πυρηνική ενέργεια δεν είναι ένας αντιδραστήρας», αλλά μια συνολική επιλογή κράτους που επηρεάζει γεωπολιτικές σχέσεις, συμμαχίες και βιομηχανική ανάπτυξη. Δεν πρόκειται για ένα έργο που «τοποθετείται» σε έναν χάρτη, αλλά για ένα ολόκληρο πρόγραμμα που απαιτεί σχεδιασμό, θεσμική οργάνωση και μακροπρόθεσμη δέσμευση. Σε αυτό το πλαίσιο, η ανάπτυξη πυρηνικού προγράμματος συνδέεται και με ζητήματα εφοδιαστικής αλυσίδας καυσίμου, διεθνών συνεργασιών και βιομηχανικής βάσης.

Την ίδια στιγμή, αναγνωρίζει ότι η ίδια η συζήτηση έχει ήδη μετακινηθεί. «Πριν από ενάμιση χρόνο θα μας περνούσαν για τρελούς», σημείωσε χαρακτηριστικά, δείχνοντας πώς η πυρηνική ενέργεια περνά από το περιθώριο στον δημόσιο διάλογο.

Ωστόσο, ο χρονικός ορίζοντας παραμένει κρίσιμος. Ακόμη και αν η Ελλάδα ξεκινούσε σήμερα, το αποτέλεσμα δεν θα ήταν άμεσα ορατό. «Αν ξεκινήσουμε σήμερα, δεν θα είμαστε στο 2040 αλλά στο 2050», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για επιλογή που συνδέεται με την επόμενη φάση της ενεργειακής μετάβασης και όχι με τις άμεσες ανάγκες.

Μαθιουδάκης: Δεσμεύει γενιές και δεν είναι αυτό που χρειάζεται σήμερα η Ελλάδα

Ο κ. Κώστας Μαθιουδάκης, καθηγητής ΕΜΠ και πρώην γενικός γραμματέας ενέργειας στο ΥΠΕΝ, ανέδειξε τις ιδιαιτερότητες και τα όρια της επιλογής. Όπως υποστήριξε, η πυρηνική ενέργεια «δεσμεύει γενιές», καθώς συνοδεύεται από μακροχρόνιες υποχρεώσεις που εκτείνονται πολύ πέρα από τη φάση λειτουργίας ενός σταθμού. Η διαχείριση καυσίμου, τα απόβλητα και η αποξήλωση εγκαταστάσεων αποτελούν ζητήματα που παραμένουν ενεργά για δεκαετίες. Η διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων, ειδικά υψηλής δραστικότητας, απαιτεί λύσεις μακροχρόνιας αποθήκευσης που εκτείνονται σε ορίζοντα εκατοντάδων ετών

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια τεχνολογία που απαιτεί ένα πλήρες θεσμικό και επιχειρησιακό οικοσύστημα – από ρυθμιστικούς μηχανισμούς μέχρι εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό – θέτοντας ερωτήματα για την ετοιμότητα της χώρας να υποστηρίξει ένα τέτοιο εγχείρημα.

Σε οικονομικό επίπεδο, προκύπτουν αβεβαιότητες που χαρακτηρίζουν τα σύγχρονα πυρηνικά έργα, καθώς και το γεγονός ότι οι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες δεν έχουν ακόμη αποδείξει στην πράξη την ωριμότητά τους. Σε αρκετές περιπτώσεις διεθνώς, έργα SMR έχουν καθυστερήσει ή επανασχεδιαστεί, ενώ η οικονομία κλίμακας παραμένει ανοιχτό ερώτημα.

Το βασικό του επιχείρημα, ωστόσο, αφορά τη δομή του ελληνικού ενεργειακού συστήματος. Με τις ΑΠΕ να καλύπτουν ήδη περίπου το 55% της ηλεκτροπαραγωγής και με τις προκλήσεις να εντοπίζονται κυρίως στη διαχείριση και αποθήκευση, εκτιμά ότι η χώρα διαθέτει άμεσα αξιοποιήσιμες λύσεις και δεν χρειάζεται, στην παρούσα φάση, να στραφεί σε μια τόσο σύνθετη επιλογή.

Η συζήτηση μόλις ξεκίνησε

Παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις, ένα σημείο σύγκλισης παραμένει: η πυρηνική ενέργεια, αν και επανέρχεται στο τραπέζι, δεν αποτελεί άμεση απάντηση. Αντίθετα, πρόκειται για μια επιλογή που απαιτεί χρόνο, σχεδιασμό και κυρίως σαφή στρατηγική κατεύθυνση. Και αυτό σημαίνει ότι το πραγματικό ερώτημα για την Ελλάδα δεν είναι τεχνολογικό, αλλά βαθιά πολιτικό: αν θέλει να ανοίξει μια διαδικασία που θα διαμορφώσει το ενεργειακό της μέλλον για τις επόμενες γενιές.