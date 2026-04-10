Η Χεζμπολάχ επιτέθηκε στο Ισραήλ - Νέα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο

Το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ του Λιβάνου, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εξαπέλυσε τρεις επιθέσεις με ρουκέτες και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα μετά τα μεσάνυχτα εναντίον του Ισραήλ, δύο εναντίον «συγκεντρώσεων στρατιωτών», στα σύνορα των δυο χωρών, και εναντίον παραμεθόριας πόλης.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως έπληξε δέκα θέσεις στον Λίβανο από όπου εκτοξεύτηκαν ρουκέτες εναντίον του βόρειου Ισραήλ και πρόσθεσε πως «συνεχίζει να εντοπίζει και να καταστρέφει εκτοξευτήρες».

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε πως «δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο» και πρόσθεσε ότι «συνεχίζουμε να πλήττουμε τη Χεζμπολάχ με όλη μας τη δύναμη και δεν σταματήσουμε ωσότου αποκαταστήσουμε την ασφάλειά μας».

Η συνέχιση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο θέτει υπό αμφισβήτηση την κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ και το Ιράν.

Νωρίτερα, ήχησαν σειρήνες συναγερμού σε διάφορους τομείς του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων του Τελ Αβίβ και της παραθαλάσσιας πόλης Ασντότ.

Αφορούσαν διάφορους τομείς του Ισραήλ, ανάμεσά τους περιοχή στον νότο, σε μεγάλη απόσταση από τα σύνορα με τον Λίβανο.

Οι αρχές δεν έχουν κάνει λόγο για θύματα ως αυτό το στάδιο· σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν τουλάχιστον έναν πύραυλο που κατευθυνόταν στο Ισραήλ.

Κάλεσμα του Ισραήλ σε κατοίκους της νότιας Βηρυτού να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους

Ο ισραηλινός στρατός διέταξε εκ νέου χθες Πέμπτη τους κατοίκους συνοικιών της νότιας Βηρυτού να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους, διαμηνύοντας ότι θα προχωρήσει σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον της Χεζμπολάχ, την επομένη των πιο πολυαίμακτων βομβαρδισμών του πολέμου στον Λίβανο.

Για πρώτη φορά, η διαταγή αυτή, που εκτείνεται πέραν των νοτίων προαστίων, αφορά παραθαλάσσια περιοχή, λαϊκή και πυκνοκατοικημένη, που βρίσκεται στα όρια του διεθνούς αεροδρομίου της λιβανικής πρωτεύουσας--του μοναδικού της χώρας.

Συμπεριλαμβάνει επίσης τον δρόμο που οδηγεί στον αερολιμένα.

«Επείγουσα προειδοποίηση στους κατοίκους των νοτίων προαστίων» της Βηρυτού: «οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους και πλήττουν στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολά σε διάφορες περιοχές», ανέφερε μέσω X ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ συνταγματάρχης Αβιχάι Αντραΐ, παραθέτοντας χάρτη με την περιοχή που μπαίνει πλέον στο στόχαστρο.

Φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε πολλούς κατοίκους να εγκαταλείπουν την περιοχή μετά την προειδοποίηση αυτή.

Ο υπουργός Μεταφορών του Λιβάνου Φάγεζ Ρασάμνι υποστήριξε, με ανακοίνωσή του στην οποία αναφέρθηκε το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI, πως έχει λάβει «διαβεβαιώσεις από ξένες διπλωματικές πηγές και τις αρμόδιες αρχές» πως ο δρόμος προς το αεροδρόμιο, και το ίδιο το αεροδρόμιο, θα συνεχίζουν να προστατεύονται «όσο η χρήση τους περιορίζεται στη μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων και πολιτικές δραστηριότητες».

Η ισραηλινή προειδοποίηση διατυπώθηκε την επομένη ταυτόχρονων, καταιγιστικών αεροπορικών βομβαρδισμών στον Λίβανο, των σφοδρότερων αφότου η χώρα ενεπλάκη στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τη 2η Μαρτίου, με πάνω από 300 νεκρούς, στη μεγάλη πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα του υπουργείου Υγείας.

Το τηλεοπτικό δίκτυο NBN, προσκείμενο στο κίνημα Άμαλ («Ελπίδα», μικρό σιιτικό κόμμα που συγκαταλέγεται στους συμμάχους της Χεζμπολά), ανακοίνωσε, καθώς οι εγκαταστάσεις του βρίσκονται στην περιοχή που αφορά η προειδοποίηση του Ισραήλ, πως ανέστειλε την εκπομπή του προγράμματός του.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) από την πλευρά του κάλεσε το Ισραήλ να ακυρώσει την διαταγή να απομακρυνθούν εσπευσμένα όσοι βρίσκονται στη συνοικία Τζνα, καθώς εκεί βρίσκονται δυο νοσοκομεία στα οποία νοσηλεύονται 450 άνθρωποι -40 σε μονάδες εντατικής θεραπείας- που είναι αδύνατον να διακομιστούν αλλού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ