Χρυσός: Τρίτη ημέρα κερδών με φόντο την εκεχειρία

Άνοδο για τρίτη ημέρα σημείωσαν οι τιμές του χρυσού την Πέμπτη, με τους επενδυτές να αξιολογούν την εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, ενώ παράλληλα ανέλυσαν μία πληθώρα από μάκρο στοιχεία που έριξαν φως επάνω στην κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας.

Συγκεκριμένα, η τιμή spot του χρυσού κινήθηκε κοντά στα 4.770 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας φτάσει στην προηγούμενη συνεδρίαση σε υψηλό σχεδόν τριών εβδομάδων, διευρύνοντας τα κέρδη περίπου 1,5% που κατέγραψε στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Η υποχώρηση του δολαρίου βοήθησε στην ενίσχυση του χρυσού, καθιστώντας το πολύτιμο μέταλλο πιο προσιτό για τους αγοραστές που χρησιμοποιούν άλλα νομίσματα.

«Το ασθενέστερο δολάριο βοήθησε τον χρυσό να ανακτήσει τη σταθερότητά του, ωστόσο υπάρχει επιφυλακτικότητα στην αγορά καθώς οι συμμετέχοντες προσπαθούν να ερμηνεύσουν τι σημαίνει η εκεχειρία», δήλωσε ο Μπομπ Χάμπερκομ, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής αγοράς στην RJO Futures.

«Οι τίτλοι σχετικά με την κατάπαυση του πυρός έδωσαν μεγάλη ώθηση στον χρυσό, ωστόσο οι τιμές έχουν υποχωρήσει από τα πρόσφατα υψηλά, όπως φανερώνουν οι "ρωγμές"», πρόσθεσε.

Η εξέλιξη της τελευταίας στιγμής θέλει τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να ξεκινά απευθείας συνομιλίες με τον Λίβανο, οι οποίες αναμένεται να ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα. Η Τεχεράνη επιμένει πως ο Λίβανος πρέπει να συμπεριληφθεί στην κατάπαυση του πυρός, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το Ιράν είχε άρει τον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ.

Ο χρυσός spot έχει υποχωρήσει σχεδόν 10% από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Όσο αφορά τα μάκρο στοιχεία, στο 3% επιτάχυνε ο δομικός πληθωρισμός στις ΗΠΑ τον Φεβρουάριο σε ετήσια βάση με τα στοιχεία να έρχονται πριν από την πρόσφατη απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας από τον πόλεμο του Ιράν. Ο δομικός δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE - Personal Consumption Expenditures), ο οποίος εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές στα τρόφιμα και την ενέργεια, ανέβασε ταχύτητα στο 3% τον Φεβρουάριο σε επίπεδο έτους, με μηνιαία άνοδο 0,4% ενώ ο ονομαστικός πληθωρισμός κλιμακώθηκε 2,8% σε βάση έτους και +0,4% μηνιαίως. Και οι δύο μετρήσεις ήταν σύμφωνες με τις εκτιμήσεις του Dow Jones.

Σχετικά με την ανάπτυξη, σημείωσε σημαντική επιβράδυνση στο τέταρτο τρίμηνο του 2025 σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία την Πέμπτη.΄Συγκεκριμένα, το ΑΕΠ παρουσίασε άνοδο 0,5% ετησίως, σύμφωνα με την τρίτη και τελική εκτίμηση του Γραφείου Οικονομικής Ανάλυσης του Υπουργείου Εμπορίου

Στα άλλα πολύτιμα μέταλλα, η τιμή spot στο ασήμι ενισχύθηκε κέρδισε 2,3% στα 75,84 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα πρόσθεσε 2,6% στα 2.082,78 δολάρια και το παλλάδιο σημείωσε άνοδο 0,3% στα 1.559,10 δολάρια.