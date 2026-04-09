Το Άγιο Φως θα φτάσει στην Κύπρο με ειδική πτήση της Aegean

Με έκτακτη ειδική πτήση της Aegean θα ταξιδέψει το Άγιο Φως φέτος από τα Ιεροσόλυμα στην Κύπρο, το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου.

Με έκτακτη ειδική πτήση της Aegean θα ταξιδέψει το Άγιο Φως φέτος από τα Ιεροσόλυμα στην Κύπρο, το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου, μεταφέροντας σε κάθε γωνιά του νησιού το μήνυμα της Ανάστασης και της ελπίδας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Aegean, η άφιξη της πτήσης στο αεροδρόμιο «Γλαύκος Κληρίδης» της Λάρνακας από το Τελ Αβίβ αναμένεται στις 17:00 συνοδεία εκπροσώπων της Εξαρχίας του Παναγίου Τάφου στην Κύπρο που θα μεριμνήσουν για την επίσημη υποδοχή και τη διανομή του στις εκκλησίες.

«Με την υποστήριξη της Aegean, το Άγιο Φως θα ταξιδέψει σε όλη την Κύπρο, φωτίζοντας τις καρδιές των πιστών και μεταφέροντας το μήνυμα της Ανάστασης, της ελπίδας και της ενότητας και ενισχύοντας το πνεύμα της πίστης σε όλο το νησί» καταλήγει η εισηγμένη.