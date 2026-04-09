Γάλλος αρχηγός ΓΕΕΘΑ: Η Ρωσία αποτελεί διαρκή απειλή για την Ευρώπη

Γαλλία
Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας της Γαλλίας προειδοποίησε σήμερα ότι η Ρωσία αποτελεί διαρκή απειλή για την Ευρώπη.

Κατά την ακρόασή του σε επιτροπή Άμυνας της γαλλικής εθνοσυνέλευσης, ο πτέραρχος Φαμπιάν Μαντόν χαρακτήρισε τη σύγκρουση στην Ουκρανία ως «ανοιχτό πόλεμο» που παραμένει ζήτημα μεγίστης σημασίας για τον ίδιο σε ό,τι αφορά την στρατιωτική ετοιμότητα.

«Συμβαίνει στην ήπειρό μας», υπογράμμισε ο Μαντόν, συμπληρώνοντας πως οι Ουκρανοί αντιστέκονται ηρωικά εδώ και τέσσερα χρόνια.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου απέρριψε τον ισχυρισμό. «Η Ρωσία δεν αποτελεί απειλή για οποιαδήποτε χώρα δεν σχεδιάζει να υπονομεύσει την ασφάλεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας καθ’ οιονδήποτε τρόπο», δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Η Μόσχα κατηγορεί εδώ και καιρό την Ουκρανία πως ακολουθεί αντιρωσική πολιτική και επικαλείται την προστασία των ρωσόφωνων πληθυσμών προκειμένου να αιτιολογήσει την εισβολή της.

Ο γάλλος πτέραρχος ανέφερε πέρυσι πως οι πληροφορίες που είχε στη διάθεσή του υποδήλωναν ότι η Ρωσία προετοιμάζεται για αντιπαράθεση με χώρες της Δύσης έως το 2030.

«Οργανώνεται γι’ αυτό, προετοιμάζεται γι’ αυτό και είναι πεπεισμένη ότι ο υπαρξιακός εχθρός για εκείνη είναι το ΝΑΤΟ και τα κράτη-μέλη του», δήλωσε, προειδοποιώντας πως η Γαλλία πρέπει να είναι προετοιμασμένη για ανθρώπινες απώλειες και οικονομικές συνέπειες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider