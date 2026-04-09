Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης: Δίνει 5 δισ. ευρώ στις οικονομίες που επλήγησαν από τον πόλεμο

Newsroom
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης ανακοίνωσε σήμερα την πρόθεσή της να διαθέσει πέντε δισεκατομμύρια ευρώ το 2026 σε χώρες και εδάφη που πλήττονται από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) ανακοίνωσε σήμερα την πρόθεσή της να διαθέσει πέντε δισεκατομμύρια ευρώ το 2026 σε χώρες και εδάφη που πλήττονται από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, στην πρώτη γραμμή των οποίων είναι το Ιράκ, η Ιορδανία, ο Λίβανος, η Δυτική Όχθη και η Γάζα.

«Ο οικονομικός και κοινωνικός αντίκτυπος της σύγκρουσης είναι ήδη αισθητός» σε αρκετές χώρες, αναφέρει το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα σε ανακοίνωση, επικαλούμενο «διαταράξεις στις εμπορικές οδούς, σοκ στην ενέργεια και στις πρώτες ύλες, υποχώρηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών και πολύ μεγαλύτερα κόστη για τον πληθυσμό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

