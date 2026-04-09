ENTSOG: «Οι χώρες της ΕΕ να ξεκινήσουν να αποθηκεύουν φυσικό αέριο από τώρα»

Newsroom
Ο Πιοτρ Κους, γενικός διευθυντής του ENTSOG, κάλεσε τις χώρες μέλη της ΕE να αρχίσουν να γεμίζουν τις αποθήκες τους «ήδη από τον Απρίλιο» και να συνεχίσουν μέχρι τον Νοέμβριο.

«Είναι κρίσιμης σημασίας» να εξασφαλιστούν αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη «το συντομότερο δυνατόν» ενόψει του επόμενου χειμώνα, ανέφερε σήμερα το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου (ENTSOG), επισημαίνοντας ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει μειώσει τη διαθεσιμότητα αερίου και τις δυνατότητες αναπλήρωσης των αποθεμάτων.

Ο Πιοτρ Κους, γενικός διευθυντής του ENTSOG, κάλεσε τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αρχίσουν να γεμίζουν τις αποθήκες τους «ήδη από τον Απρίλιο» και να συνεχίσουν την πλήρωση μέχρι τον Νοέμβριο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχουν επαρκή επίπεδα για τον επόμενο χειμώνα. Την 1η Απριλίου το επίπεδο των αποθεμάτων στην Ένωση βρισκόταν στο 28%, ήταν δηλαδή χαμηλότερο από εκείνο των τελευταίων τριών ετών.

Για να αποκατασταθεί το επίπεδο των αποθεμάτων ενόψει του χειμώνα 2026-27 θα χρειαστεί να εντατικοποιηθούν οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, των πληγμάτων στις πετρελαϊκές υποδομές του Κόλπου και του μπλοκαρίσματος του Ορμούζ, απ’ όπου διακινείται συνήθως το 20% του παγκόσμιου εμπορίου αερίου, έχει διαταραχθεί σοβαρά η διαθεσιμότητα υγροποιημένου φυσικού αερίου που μεταφέρεται με πλοία. Κατά συνέπεια, ο επικεφαλής του ENTSOG εκτιμά ότι οι 25 ευρωπαϊκές χώρες που είναι μέλη του Δικτύου αυτού, θα έπρεπε να ξεκινήσουν να αποθηκεύουν αέριο «από τον Απρίλιο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

