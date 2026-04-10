Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα σήμερα

Newsroom
Την Κυριακή του Πάσχα (12 Απριλίου) καθώς και τη Δευτέρα του Πάσχα τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά, λόγω της επίσημης αργίας.

Από τις 13:00 έως τις 19:00 θα λειτουργήσουν σήμερα Μεγάλη Παρασκευή τα εμπορικά καταστήματα σύμφωνα με το εορταστικό ωράριο του Πάσχα.

Σύμφωνα με το εορταστικό ωράριο που έχει ανακοινωθεί από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών τις επόμενες ημέρες τα καταστήματα θα λειτουργήσουν ως εξής:

  • Μ. Σάββατο 11 Απριλίου: 09:00 - 15:00
  • Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου - Αργία
  • Δευτέρα του Πάσχα 13 Απριλίου - Αργία

Εορταστικό ωράριο: Τι ισχύει στη Θεσσαλονίκη

Τη Μεγάλη Παρασκευή 10/4, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 13:00 έως τις 19:00, ενώ το Μεγάλο Σάββατο 1/4 από τις 10:00 έως τις 16:00.

Την Κυριακή του Πάσχα, 12 Απριλίου, καθώς και τη Δευτέρα 13/4, τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.

