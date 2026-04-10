Στις last minute κρατήσεις ποντάρει ο τουρισμός για το Πάσχα

Τι δείχνουν τα μέχρι τώρα δεδομένα για προορισμούς και αεροπορικές μετακινήσεις - Πώς έχει επηρεάσει την κίνηση η κρίση στη Μ. Ανατολή - Οι ανασφάλειες για την συνέχεια.

Αγώνα δρόμου κάνουν τις τελευταίες ημέρες πριν το Πάσχα οι ξενοδόχοι ευελπιστώντας ότι οι last minute κρατήσεις θα συμβάλλουν στην επίτευξη ικανοποιητικών πληροτήτων.

Το πάγωμα των πρώτων εβδομάδων του πολέμου φαίνεται να κάμπτεται, αρχής γενομένης της Μ. Δευτέρας με τις κρατήσεις, που είχαν πραγματοποιηθεί πριν το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν, να λειτουργούν ενισχυτικά.

Την ίδια στιγμή βέβαια και δεδομένης της αύξησης του ενεργειακού κόστους και της ανασφάλειας, παράγοντες της αγοράς αναμένουν περιορισμένη κινητικότητα σε εστίαση και συμπληρωματικές δραστηριότητες, με ό,τι αυτό μπορεί να σημάνει για τον τελικό λογαριασμό της εορταστικής περιόδου.

Αυξάνουν τις πληρότητες οι last minute κρατήσεις

Ειδικότερα, σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου, τις δύο-τρεις προηγούμενες εβδομάδες οι κρατήσεις ήταν παγωμένες και οι ταξιδιώτες κρατούσαν στάση αναμονής μπρος τις εξελίξεις. Την τρέχουσα εβδομάδα όμως ο ρυθμός έχει αρχίσει να ανεβαίνει με τις πληρότητες να εκτιμάται ότι εμφανίζουν μεγάλο εύρος και να κυμαίνονται από 60% έως και 80% για συγκεκριμένες περιοχές.

Για παράδειγμα σύμφωνα με την Booking η Θεσσαλονίκη εμφάνιζε το πρωί της Τετάρτης πληρότητα της τάξης του 71% ενώ το Πήλιο και τα Ιωάννινα 82%. Διευρυμένη διαθεσιμότητα για τα δεδομένα της εμφάνιζε και η Αράχωβα, ενώ στο Καρπενήσι, το 87% των καταλυμάτων δεν ήταν διαθέσιμο μεταξύ Μ. Παρασκευής και Μ. Δευτέρας. Σημαντικές πληρότητες της τάξης του 90% εμφανίζει και ο νομός Αρκαδίας.

Ενδεικτικό του φρένου που καταγράφηκε είναι ότι ακόμα και η Κέρκυρα, που συγκαταλέγεται στους δημοφιλέστερους Πασχαλινούς προορισμούς της χώρας, εμφάνιζε μέχρι την Τρίτη πληρότητα πέριξ του 85%. Το ποσοστό ωστόσο αυξήθηκε μέσα σε μια ημέρα στο 90%.

Ευέλικτες ακυρώσεις και προσφορές

Υπό αυτό το πρίσμα οι ξενοδόχοι ποντάρουν στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής ενώ κάνουν κινήσεις για να ενισχύσουν τη ζήτηση. Κάποια ξενοδοχεία για παράδειγμα έχουν ξεκινήσει εκπτώσεις ή προσφορές που φτάνουν στο 10% της τιμής ενώ άλλα υιοθετούν το μοντέλο της επιστροφής προκαταβολής ακόμα και σε non refundable κρατήσεις που έχουν καταχωρηθεί πριν τον πόλεμο, για να αποφύγουν τυχόν ακυρώσεις.

Οι προαναφερθείσες πρωτοβουλίες φαίνεται να αποδίδουν καρπούς καθώς προσεγγίζουν τις ημέρες των αργιών.

Σε κάθε περίπτωση οι ξενοδόχοι ποντάρουν περισσότερο στην εσωτερική αγορά, καθώς ξένοι επισκέπτες από τα Βαλκάνια ή και το Ισραήλ που συνήθιζαν να επισκέπτονται τη χώρα αυτή την περίοδο, είναι περιορισμένοι. Περιορισμένη ήταν άλλωστε η κίνηση και την προηγούμενη εβδομάδα, κατά την περίοδο του Καθολικού Πάσχα, λόγω του αυξημένου κόστους μεταφοράς που έχει φέρει η ενεργειακή κρίση λόγω πολέμου.

Προβληματίζει το ενεργειακό κόστος

Το ενεργειακό κόστος είναι μάλιστα κι αυτό που προβληματίζει περισσότερο απ' όλα, τις επιχειρήσεις. Όχι μόνο γιατί μπορεί να περιορίσει τις αφίξεις αλλά και γιατί αυξάνει αισθητά το λειτουργικό κόστος, το οποίο σε περίπτωση μη ικανοποιητικών επιδόσεων, θα καταστήσει αρνητικό το ισοζύγιο εσόδων - εξόδων

«Η αυξημένη δαπάνη για την μεταφορά στον προορισμό, αεροπορική ή οδική, αναμένεται να προκαλέσει domino effect και στην κατανάλωση, καθιστώντας τους ταξιδιώτες συγκρατημένους» ανέφερε παράγοντας του κλάδου μιλώντας στο Insider. Προσέθεσε μάλιστα ότι οικονομικοί παράγοντες, όπως η ακρίβεια, οι αυξημένες τιμές ενέργειας και καυσίμων, αλλά και η γενικότερη μείωση της αγοραστικής δύναμης των τουριστών, θα μπορούσαν να περιορίσουν και την διάρκεια παραμονής πέρα από τις δραστηριότητες κατά την επίσκεψη.

Καλύτερη η εικόνα στα αεροπορικά

Σε αντίθεση με τις υπάρχουσες ανησυχίες βέβαια, το αποτύπωμα της εορταστικής περιόδου στον αεροπορικό κλάδο, όπου ο προγραμματισμός περιλαμβάνει συνήθως πιο έγκαιρες κρατήσεις, κρίνεται ικανοποιητικό.

Η μέση πληρότητα των αεροπορικών πτήσεων για το Πάσχα του 2026, για παράδειγμα, κυμαίνεται σε παρόμοια με τα περσινά επίπεδα και ξεπερνά το 75%, σύμφωνα με στοιχεία του μεγαλύτερου εγχώριου αερομεταφορέα, Aegean. Στο δίκτυο μάλιστα τού εξωτερικού υπάρχουν προορισμοί που ξεπερνούν σε πληρότητα ακόμα και το 85%.

Σύμφωνα με τον αερομεταφορέα, η έναρξη του πολέμου οδήγησε σε αυξημένες ακυρώσεις πτήσεων προς τη Μέση Ανατολή, όμως η ζήτηση των Ελλήνων ειδικά για την Ευρώπη παραμένει σε υψηλά επίπεδα συγκριτικά με το Πάσχα του 2025, παρότι μάλιστα ο εορτασμός του Ορθόδοξου Πάσχα πέρυσι συνέπεσε με του Καθολικού, επηρεάζοντας θετικά τις συνολικές πληρότητες.

Όσο για τους προορισμούς που επιλέγουν φέτος οι ταξιδιώτες της Aegean, στο δίκτυο εξωτερικού κυριαρχούν η Στοκχόλμη, το Ελσίνκι, η Μπολόνια, το Λουξεμβούργο και το Μπιλμπάο. Στο δίκτυο εξωτερικού η κορύφωση παρατηρείται τη Δευτέρα του Πάσχα, με τις πληρότητες να αγγίζουν το 87%. Αυξημένη κατά 82% καταγράφεται και η κίνηση στο αεροδρόμιο της Αθήνας τη Μεγάλη Πέμπτη, με τους top 5 προορισμούς να περιλαμβάνουν την Κάρπαθο, τη Σάμο, την Αλεξανδρούπολη, τη Λέρο και τα Ιωάννινα.

Τέλος, σημαντική είναι η αύξηση που καταγράφεται και από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης τη Δευτέρα του Πάσχα. Για την ακρίβεια στο δίκτυο εσωτερικού οι πληρότητες εκτιμάται ότι θα φτάσουν το 72%, ενώ στις πτήσεις εξωτερικού την ίδια ημέρα θα αγγίξουν το 96%. Στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης οι προορισμοί εξωτερικού με την υψηλότερη κίνηση σύμφωνα με την Αegean είναι η Βαρκελώνη, οι Βρυξέλλες, το Μιλάνο, η Λάρνακα και η Ρώμη ενώ στο εσωτερικό επικρατούν η Κως, η Σαντορίνη, η Λήμνος, η Ρόδος και η Μύκονος.