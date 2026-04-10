Τουρκία: Από «επιθετικός» αγοραστής χρυσού σε ξαφνικές ρευστοποιήσεις

Η Άγκυρα ρευστοποιεί χρυσό 60 τόνων και αξίας 8 δισ. δολαρίων για να στηρίξει τη λίρα. Γιατί η κίνηση προκάλεσε πανικό. Τα μηνύματα πέρα από την εξασφάλιση ρευστότητας.

Οκτώ δισεκατομμύρια δολάρια, δύο εβδομάδες και 60 τόνοι χρυσού εξαφανίστηκαν, από τη στιγμή που η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας, ο πιο μανιώδης αγοραστής χρυσού στον κόσμο, ξαφνικά κάνει μια πλήρη στροφή 180 μοιρών και αρχίζει να πωλεί χρυσό με μανία. Το θέμα είναι ότι ο αντίκτυπος αυτού του γεγονότος πηγαίνει πολύ πέρα από μια πτώση 15% στις τιμές του χρυσού.

Τρία είναι τα βασικά σημεία που πρέπει να γίνουν κατανοητά, σύμφωνα με αναλυτές: Πρώτον, γιατί η Τουρκία βιάζεται τόσο πολύ να πωλήσει χρυσό; Δεύτερον, τι σημαίνει αυτό για την παγκόσμια αγορά χρυσού; Τρίτον, πρέπει οι απλοί πολίτες να κρατήσουν χρυσό ή να τον πωλήσουν;

Από τη στιγμή που ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν, τα αποθέματα χρυσού της κεντρικής τράπεζας της Τουρκίας γνώρισαν μία ασυνήθιστη πτώση: κατά τη διάρκεια της δεύτερης εβδομάδας του Μαρτίου, μειώθηκαν κατά 6 τόνους, κάτι που η αγορά το εξέλαβε ως κανονική διακύμανση. Ωστόσο, την τρίτη εβδομάδα, 52,4 τόνοι χρυσού εξαφανίστηκαν ξαφνικά από τον ισολογισμό, φτάνοντας συνολικά σχεδόν 60 τόνους σε δύο εβδομάδες, με συνολική αξία πάνω από 8 δις. δολάρια. Αυτό σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση των αποθεμάτων χρυσού της κεντρικής τράπεζας της Τουρκίας από τον Αύγουστο του 2018, ισοδύναμη με ρευστοποίηση ή υποθήκευση όλου του χρυσού που είχε συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.

Ένα βασικό στοιχείο είναι ότι οι 60 τόνοι χρυσού δεν πωλήθηκαν όλοι άμεσα. Σύμφωνα με ανάλυση από μια συμβουλευτική εταιρεία της Κωνσταντινούπολης, μόνο ένα μικρό μέρος ρευστοποιήθηκε στην αγορά, καθώς πάνω από 30 τόνοι χρησιμοποιήθηκαν σε πράξεις ανταλλαγής χρυσού (swaps), δηλ. ο χρυσός χρησιμοποιήθηκε ως εγγύηση για δανεισμό σε δολάρια και ευρώ από τη διεθνή αγορά, με αποπληρωμή κατά τη λήξη.

Η Τουρκία επέλεξε να πραγματοποιήσει τις συναλλαγές στο Λονδίνο κυρίως επειδή τα 30 δις. δολάρια σε χρυσό της βρίσκονται αποθηκευμένα στην Τράπεζα της Αγγλίας, εξαλείφοντας την ανάγκη φυσικής μεταφοράς.

Η σκληρή πραγματικότητα

Η επείγουσα κίνηση της Τουρκίας να ανταλλάξει χρυσό με μετρητά είναι πραγματικά απελπιστική, σύμφωνα με αναλυτές. Ο κύριος οικονομικός στόχος της είναι η σταθεροποίηση της ισοτιμίας της λίρας και η καταστολή του υψηλού πληθωρισμού, κάτι που απαιτεί στήριξη από το δολάριο στην αγορά συναλλάγματος. Ωστόσο, οι περιφερειακές συγκρούσεις έχουν προκαλέσει δύο τεράστια προβλήματα:

Πρώτον, η 100% εξάρτηση της Τουρκίας από εισαγόμενη ενέργεια έχει εκτοξεύσει τον μηνιαίο λογαριασμό ενέργειας λόγω της αύξησης των τιμών του πετρελαίου, με δαπάνες σε δολάρια που ξεπερνούν κατά πολύ τα έσοδα.

Δεύτερον, η εκροή κεφαλαίων ασκεί τεράστια πίεση στη λίρα. Από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, η Τουρκία έχει καταναλώσει 26 δισ. δολάρια από τα συναλλαγματικά της αποθέματα, και τα δολάρια της φτάνουν σχεδόν στο τέλος, με τον χρυσό να γίνεται η τελευταία γραμμή άμυνας έκτακτης ανάγκης.

Η σκληρή πραγματικότητα πίσω από αυτό είναι ότι κατά τις περιόδους έλλειψης ρευστότητας, ακόμη και τα πιο δημοφιλή ασφαλή περιουσιακά στοιχεία πρέπει να υποχωρήσουν προς όφελος των μετρητών. Όσο καλός κι αν είναι ο χρυσός, δεν μπορεί να πληρώσει άμεσα λογαριασμούς πετρελαίου, όπως και στις αρχές της πανδημίας το 2020, όταν η παγκόσμια ρευστότητα εξαντλήθηκε και ο χρυσός επίσης κατέρρευσε· ουσιαστικά, «χρειάζεται επειγόντως χρήματα με αποτέλεσμα την ρευστοποίηση ενεργητικού με αντάλλαγμα μετρητά».

«Έσπασε» την αγοραστική συναίνεση

Η πώληση χρυσού από την Τουρκία προκάλεσε πανικό στις διεθνείς αγορές, κυρίως επειδή η κίνηση αυτή «έσπασε» την αγοραστική συναίνεση ότι «οι κεντρικές τράπεζες που συσσωρεύουν χρυσό στηρίζουν τις τιμές του χρυσού».

Τα τελευταία τρία χρόνια, οι κεντρικές τράπεζες παγκοσμίως έχουν ξεκινήσει μια μανία συσσώρευσης χρυσού, με ετήσιες αγορές που ξεπερνούν τους 1.000 τόνους, και η Τουρκία ήταν μία από τις πιο επιθετικές, προσφέροντας σημαντική στήριξη για τη μακροπρόθεσμη άνοδο των τιμών του χρυσού. Τώρα, με το μεγαλύτερο αγοραστή να πωλεί ξαφνικά, είναι σαν ένας μεγάλος μέτοχος να μειώνει το μερίδιό του, ανατρέποντας εντελώς την εμπιστοσύνη της αγοράς.

Πιο ανησυχητικό είναι ότι η Τουρκία πώλησε 60 τόνους σε δύο εβδομάδες, πολύ περισσότερο από τους 43 τόνους εκροής κεφαλαίων από παγκόσμια ETF χρυσού την ίδια περίοδο, με την πώληση μιας κεντρικής τράπεζας να υπερβαίνει τους διεθνείς επενδυτές. Υπάρχουν επίσης αναφορές ότι η Τουρκία μπορεί να χρησιμοποιήσει περαιτέρω χρυσό για να υπερασπιστεί τη λίρα. Μόνο αυτή η είδηση έκανε τις τιμές spot του χρυσού να αλλάξουν από ανοδικές σε καθοδικές την ίδια μέρα, υποδεικνύοντας το μέγεθος του πανικού στην αγορά.

Μόνο η αρχή

Ο πραγματικός φόβος στην αγορά είναι ότι η Τουρκία μπορεί να είναι μόνο η πρώτη. Πολλές χώρες αναδυόμενων αγορών παγκοσμίως αντιμετωπίζουν παρόμοια διλήμματα υψηλού εξωτερικού χρέους, εξάρτησης από ενέργεια και ασταθών νομισμάτων. Αν οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή συνεχιστούν, οι τιμές του πετρελαίου αυξηθούν και το δολάριο ενισχυθεί, μπορεί να αναγκαστούν επίσης να ρευστοποιήσουν χρυσό, οδηγώντας σε αισθητή επιβράδυνση του ρυθμού συσσώρευσης χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες, κάτι που θα αποτελούσε σημαντικό πλήγμα για τις τιμές του χρυσού.

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι από 30 τόνοι χρυσού που έχει η Τουρκία βρίσκονται σε swaps και όχι σε μόνιμες πωλήσεις, και μπορούν να εξαργυρωθούν κατά τη λήξη. Επίσης, τα 8 δις. δολάρια σε χρυσό που χρησιμοποιήθηκαν αυτή τη φορά αντιστοιχούν μόνο στο 6% των αποθεμάτων χρυσού της ύψους 135 δις. δολαρίων, τα οποία δεν έχουν βλάψει τα βασικά της αποθέματα. Η πώληση είναι προσωρινή και δεν σημαίνει εγκατάλειψη των στρατηγικών αποθεμάτων χρυσού, συνεπώς ο πανικός της αγοράς είναι περισσότερο συναισθηματικός παρά βασισμένος στα γεγονότα.

Για τους μικροεπενδυτές

Αναλυτές επισημαίνουν τρία σημεία που μπορούν να καθορίσουν την κατεύθυνση του χρυσού:

Πρώτον, το πραγματικό επιτόκιο του δολαρίου (ονομαστικό επιτόκιο μείον ποσοστό πληθωρισμού) επηρεάζει άμεσα τις τιμές του χρυσού.

Δεύτερον, η τάση συσσώρευσης χρυσού από τις παγκόσμιες κεντρικές τράπεζες επιβραδύνεται μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα, αλλά η γενική κατεύθυνση μείωσης της εξάρτησης από το δολάριο κατά τις τελευταίες δεκαετίες δεν έχει αλλάξει.

Τρίτον, το παγκόσμιο επίπεδο χρέους, που ξεπερνά τα 100 τρισ. δολάρια, θα μειώσει τελικά την αγοραστική δύναμη του fiat χρήματος, ενώ η αξία του χρυσού παραμένει ακλόνητη.

Η μακροπρόθεσμη λογική του χρυσού δεν έχει αλλάξει τις τελευταίες δεκαετίες. Μόνο τα μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα συναισθήματα και η ρευστότητα των τελευταίων ετών έχουν μετακινηθεί. Για τους απλούς ανθρώπους, αν θέλουν να αγοράσουν στη βουτιά και να κερδίσουν μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα, απαιτείται ακραία προσοχή καθώς η τρέχουσα αγορά είναι ασταθής και οι κίνδυνοι υψηλοί. Πολλοί είναι αυτοί που προειδοποιούν ότι πιθανότατα δεν έχουμε φθάσει ακόμη στον πυθμένα.

Σημαντικό είναι ότι ο χρυσός που πώλησε η Τουρκία δεν εξαφανίστηκε. Είναι πολύ πιθανό να τον αγόρασαν σε χαμηλή τιμή μεγάλες δυτικές χρηματοπιστωτικές εταιρείες που αναγνωρίζουν την αξία του ως εξασφάλιση, επιβεβαιώνοντας περαιτέρω τη μακροπρόθεσμη αξία του χρυσού.

Το τελικό συμπέρασμα, σύμφωνα με αναλυτές, είναι ότι κανένα περιουσιακό στοιχείο δεν είναι απολύτως ασφαλές, συμπεριλαμβανομένου του χρυσού. Η σωστή κατανομή περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνει τη δημιουργία διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου κινδύνου — μετρητά για βραχυπρόθεσμες ανάγκες, περιουσιακά στοιχεία που προσφέρονται για μακροπρόθεσμα κέρδη και χρυσό για προστασία από ακραίους κινδύνους, εξασφαλίζοντας ότι «δεν μπαίνουν όλα τα αυγά σε ένα καλάθι».

