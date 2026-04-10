Σε ιστορικό υψηλό το πετρέλαιο της Β. Θάλασσας καθώς το Ιράν διατηρεί τον έλεγχο στο Ορμούζ

Σε ιστορικά υψηλά ώθησε την τιμή του πετρελαίου της Βόρειας Θάλασσας, η αύξηση της ζήτησης από ευρωπαϊκά και ασιατικά διυλιστήρια να εξασφαλίσουν φορτία πετρελαίου, καθώς ο έλεγχος που εξακολουθεί να έχει το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ προκαλεί νέες ανησυχίες στις αγορές.

Σύμφωνα με τους FT, το Forties Blend, ένα σημείο αναφοράς για το πετρέλαιο άμεσης παράδοσης, άγγιξε τα 147 δολάρια ανά βαρέλι την Πέμπτη, ξεπερνώντας τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί το 2008, την παραμονή της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, οι traders σπεύδουν να εξασφαλίσουν φορτία για να αντικαταστήσουν τεράστιους όγκους που έχουν εγκλωβιστεί στον Κόλπο.

Οι φυσικές ποσότητες από τη Βόρεια Θάλασσα κινούνται πολύ πάνω από την τιμή των 97 δολαρίων του Brent, του διεθνούς δείκτη αναφοράς, για παράδοση Ιουνίου, μια ακόμη ένδειξη φόβου για μεσοπρόθεσμες ελλείψεις στην αγορά.

Η ζήτηση για εξασφάλιση φορτίων ήταν τόσο έντονη που διατάραξε έναν βασικό πυλώνα της αγοράς πετρελαίου. Traders ανέφεραν ότι δεν μπορούσαν να αγοράσουν συμβόλαια διαφορών Brent (contracts for difference - CFDs), τα οποία παρακολουθούν τη διαφορά τιμής μεταξύ πετρελαίου άμεσης και μελλοντικής παράδοσης, για την επόμενη εβδομάδα, καθώς οι τιμές τους ξεπέρασαν τα 30 δολάρια το βαρέλι, υπερβαίνοντας το όριο της Intercontinental Exchange (ICE), της κύριας πλατφόρμας διαπραγμάτευσης πετρελαίου στην Ευρώπη.

Αυτά τα συμβόλαια χρησιμοποιούνται ευρέως για την αντιστάθμιση του κινδύνου από αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου. Αρκετοί συμμετέχοντες στην αγορά δήλωσαν στους FT ότι δεν μπορούσαν να θυμηθούν κάποια στιγμή στο παρελθόν κατά την οποία δεν μπόρεσαν να διαπραγματευτούν συμβόλαια διαφοράς τιμής (CFD) Brent. Σημείωσαν, μάλιστα, ότι ορισμένες συναλλαγές πραγματοποιούνται εκτός χρηματιστηρίου.