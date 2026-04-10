Εξοικονομώ: Τελευταία ευκαιρία έως 30 Ιουνίου - Ποια προγράμματα κλείνουν και ποιοι κινδυνεύουν να χάσουν επιδότηση

Προθεσμία έως 30 Ιουνίου για τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, με πίεση για ολοκλήρωση έργων. Νέο κύμα «Εξοικονομώ» από το 2026.

Σε κρίσιμη φάση εισέρχονται τα προγράμματα «Εξοικονομώ», με τους δικαιούχους να καλούνται να επιταχύνουν τις διαδικασίες προκειμένου να προλάβουν την καταληκτική προθεσμία της 30ής Ιουνίου και να μη χαθούν επιδοτήσεις.

Την ανάγκη άμεσης κινητοποίησης ανέδειξε και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος μιλώντας τη Μεγάλη Τετάρτη στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, κάλεσε όσους έχουν λάβει voucher να προχωρήσουν άμεσα στην εξαργύρωσή τους και στην ολοκλήρωση των παρεμβάσεων.

Όπως σημείωσε, παραμένει μεγάλος αριθμός δικαιούχων που, αν και έχουν εξασφαλίσει την έγκριση, δεν έχουν προχωρήσει στις απαιτούμενες εργασίες, με αποτέλεσμα να βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με τον κίνδυνο απώλειας της επιδότησης. Υπογράμμισε ότι η προθεσμία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς στις 30 Ιουνίου ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης, κάτι που στην πράξη σημαίνει ότι όσα έργα δεν έχουν υλοποιηθεί έως τότε δεν θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν.

Ποια προγράμματα ολοκληρώνονται έως το καλοκαίρι

Ο κύριος όγκος ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων αφορά μια ευρεία γκάμα δράσεων που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και πλέον μπαίνουν στην τελική ευθεία.

Συγκεκριμένα, η ολοκλήρωση προγραμμάτων όπως τα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» και «Φωτοβολταϊκά στο χωράφι», τα «Συστήματα Αποθήκευσης στις Επιχειρήσεις», τα έργα «Ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων (τριτογενής τομέας)», καθώς και τα προγράμματα «Φοίβος» και «Αθηνά» για δημόσια κτίρια και η δράση «Ορεινά Τουριστικά Καταλύματα», τοποθετείται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Παράλληλα, τα προγράμματα «Αλλάζω Συσκευή για τις επιχειρήσεις» και «Produc-E Green» έχουν ορίζοντα ολοκλήρωσης την 31η Μαΐου 2026, ενώ το πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα» την 25η Ιουνίου 2026.

Στο ίδιο πλαίσιο κινούνται και τα προγράμματα «Εξοικονομώ», τα οποία πλέον δεν δέχονται νέες αιτήσεις και βρίσκονται αποκλειστικά σε φάση υλοποίησης. Το «Εξοικονομώ 2021» οδεύει προς το τελικό του κλείσιμο με καταληκτική ημερομηνία την 30ή Απριλίου 2026, ενώ το «Εξοικονομώ 2023» ολοκληρώνεται οριστικά επίσης στις 30 Απριλίου 2026. Στο ίδιο χρονοδιάγραμμα εντάσσεται και το «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους».

Όσον αφορά στο «Εξοικονομώ 2025», αυτό, παρά τις καθυστερήσεις, βρίσκεται σε φάση υλοποίησης και πληρωμών, με καταληκτική ημερομηνία την 31η Μαΐου 2026 (αν και η αγορά ζητά παρατάσεις). Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός του προγράμματος αυξήθηκε σημαντικά το 2025 και διαμορφώνεται πλέον σε περίπου 924 εκατ. ευρώ, σχεδόν διπλασιασμένος σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό.

Οι δράσεις αυτές καλύπτουν νοικοκυριά, επιχειρήσεις και δημόσια κτίρια, με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και του λειτουργικού κόστους. Στο στάδιο που βρίσκονται σήμερα, το κρίσιμο ζητούμενο είναι η ολοκλήρωση των έργων, καθώς η απορρόφηση των πόρων συνδέεται άμεσα με αυστηρά χρονοδιαγράμματα.

Δεύτερο κύμα «Εξοικονομώ»: Τι αλλάζει από το 2026–2027

Από το δεύτερο εξάμηνο του 2026 και με εκκίνηση εφαρμογής από το 2027, ενεργοποιείται η νέα γενιά προγραμμάτων «Εξοικονομώ», με σαφή στόχευση στα ευάλωτα νοικοκυριά και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, μέσω χρηματοδότησης από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο.

Κεντρικός πυλώνας είναι το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για νοικοκυριά», προϋπολογισμού 1,2 δισ. ευρώ, το οποίο αφορά περίπου 62.000 νοικοκυριά, με ποσοστά επιδότησης που μπορούν να ξεπερνούν το 80% (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Παράλληλα, ενεργοποιείται πρόγραμμα ύψους 950 εκατ. ευρώ για αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης και θερμοσίφωνα, που αφορά περίπου 280.000 νοικοκυριά - εκ των οποίων 170.000 για αντλίες θερμότητας και 110.000 για ηλιακούς θερμοσίφωνες- με επιδότηση έως 80%.

Στο σκέλος των επιχειρήσεων, το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για επιχειρήσεις» διαθέτει προϋπολογισμό 394 εκατ. ευρώ και απευθύνεται σε περίπου 10.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή επιχειρήσεις με έως 9 εργαζόμενους και κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ.

Τα εισοδηματικά κριτήρια ξεκινούν από 10.500 ευρώ για μονομελή νοικοκυριά και φτάνουν έως 36.400 ευρώ για πολύτεκνες οικογένειες με μέλος με αναπηρία, ενώ το συνολικό πλαίσιο στοχεύει σε περίπου 1,5 εκατ. νοικοκυριά και 70.000 επιχειρήσεις.

Τα υφιστάμενα προγράμματα βρίσκονται πλέον στην τελική τους φάση, με σαφείς προθεσμίες, ενώ η επόμενη γενιά δράσεων έχει ήδη δρομολογηθεί. Για τους δικαιούχους, η περίοδος έως τις 30 Ιουνίου αποτελεί το κρίσιμο σημείο για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και τη διασφάλιση της επιδότησης, πριν ανοίξει ο νέος κύκλος «Εξοικονομώ» από το 2026 και μετά.