Λίβανος: Στους 303 οι νεκροί από τους χθεσινούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ

Ο αριθμός αυτός δεν είναι οριστικός και αναμένεται ότι θα αυξηθεί καθώς τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να ανασύρουν θύματα από τα συντρίμμια.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε σήμερα ότι ο απολογισμός από τα ισραηλινά πλήγματα της Τετάρτης σε όλη τη χώρα αυξήθηκε στους 303 νεκρούς.

Ο αριθμός αυτός δεν είναι οριστικός και αναμένεται ότι θα αυξηθεί καθώς τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να ανασύρουν θύματα από τα συντρίμμια.

Το υπουργείο ανέφερε ότι συνολικά από τις 2 Μαρτίου έχουν σκοτωθεί 1.888 άνθρωποι και περισσότεροι από 6.000 τραυματίστηκαν.