Ειδήσεις | Διεθνή

Λίβανος: Στους 303 οι νεκροί από τους χθεσινούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ο αριθμός αυτός δεν είναι οριστικός και αναμένεται ότι θα αυξηθεί καθώς τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να ανασύρουν θύματα από τα συντρίμμια.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε σήμερα ότι ο απολογισμός από τα ισραηλινά πλήγματα της Τετάρτης σε όλη τη χώρα αυξήθηκε στους 303 νεκρούς.

Το υπουργείο ανέφερε ότι συνολικά από τις 2 Μαρτίου έχουν σκοτωθεί 1.888 άνθρωποι και περισσότεροι από 6.000 τραυματίστηκαν.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

tags:
Ισραήλ
βομβαρδισμός
Λίβανος
νεκροί
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider