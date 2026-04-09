Ρωσία: Διαψεύδει τις βρετανικές ανησυχίες για απειλή στις υποθαλάσσιες υποδομές

Η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο απέρριψε τους ισχυρισμούς της Βρετανίας ότι τα ρωσικά πλοία συνιστούν απειλή για τις υποθαλάσσιες κρίσιμης σημασίας υποδομές της, μετέδωσε το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS.

Ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας είχε δηλώσει νωρίτερα σήμερα ότι το Λονδίνο ανέπτυξε πολεμικά πλοία για να αποτρέψει τυχόν επιθέσεις σε καλώδια και αγωγούς από ρωσικά υποβρύχια που παρέμειναν για περισσότερο από έναν μήνα σε βρετανικά ύδατα και γύρω από αυτά νωρίτερα φέτος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ