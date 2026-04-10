Τραμπ για «διόδια» στο Ορμούζ: «Το καλό που τους θέλω να μην το κάνουν»

Μέσω του Truth Social αναφέρθηκε σε «δημοσιεύματα κατά τα οποία το Ιράν χρεώνει τέλη σε δεξαμενόπλοια που διασχίζουν στα Στενά του Ορμούζ».

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το βράδυ της Πέμπτης το Ιράν εναντίον οποιαδήποτε επιβολής χρεώσεων στα εκατοντάδες πετρελαιοφόρα και τα άλλα εμπορικά πλοία που θέλουν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, θαλάσσια αρτηρία κρίσιμης σημασίας που ουσιαστικά έκλεισε η Τεχεράνη αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, την 28η Φεβρουαρίου.

Μέσω του Truth Social αναφέρθηκε σε «δημοσιεύματα κατά τα οποία το Ιράν χρεώνει τέλη σε δεξαμενόπλοια που διασχίζουν στα Στενά του Ορμούζ» και πρόσθεσε «το καλό που τους θέλω να μην το κάνουν και, αν το κάνουν, το καλό που τους θέλω να σταματήσουν αμέσως!».

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Τραμπ έγραψε ότι «πολύ σύντομα θα δείτε το πετρέλαιο να αρχίζει να ρέει με ή χωρίς τη βοήθεια του Ιράν, για μένα δεν έχει καμία διαφορά, έτσι κι αλλιώς».

Στη συνέχεια σε νέα ανάρτηση δήλωσε πως: «Το Ιράν κάνει πολύ κακή δουλειά - κάποιοι θα έλεγαν ανέντιμη - στο να επιτρέπει τη διέλευση πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ. Αυτό δεν είναι η συμφωνία που έχουμε!».

Επίθεση σε δημοσιογράφους που εναντιώθηκαν στον πόλεμο κατά του Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε χθες Πέμπτη φραστική επίθεση, ιδιαίτερα σφοδρή, σε διάφορες μορφές της αμερικανικής ριζοσπαστικής δεξιάς στα μέσα ενημέρωσης, κάποιες από τις οποίες είναι γνωστές διότι ενστερνίζονται θεωρίες συνωμοσίας, επειδή εναντιώθηκαν στον πόλεμο που εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, μαζί τον κυριότερο σύμμαχο της χώρας του στη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ, εναντίον του Ιράν.

«Ξέρω γιατί ο Τάκερ Κάρλσον, η Μέγκαν Κέλι, η Κάντις Όουενς και ο Άλεξ Τζόουνς (...) βρίσκουν θαυμάσια την προοπτική το Ιράν, το υπ’ αριθμόν ένα κράτος-υποστηρικτής της τρομοκρατίας, να αποκτήσει πυρηνικά όπλα», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος μέσω Truth Social. «Επειδή έχουν ένα κοινό στοιχείο: έχουν χαμηλό IQ. Είναι ηλίθιοι», πρόσθεσε.

Οι τέσσερις συντηρητικοί σχολιαστές με επιρροή εξέφρασαν δημόσια και έντονα την εναντίωσή τους στον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο εναντίον του Ιράν, βλέποντας σε αυτόν την αθέτηση του προέδρου Τραμπ και του απομονωτικού σλόγκαν του «Πρώτα η Αμερική». Τον κατηγόρησαν, λίγο ως πολύ, ότι διέταξε να αρχίσει ο πόλεμος εξαιτίας πιέσεων που του άσκησε το Ισραήλ.

Οι τοποθετήσεις αυτές αν μη τι άλλο μαρτυρούν τον διχασμό της βάσης των ρεπουμπλικάνων. Δημοσκόπηση που διενεργήθηκε από το ινστιτούτο YouGov για το περιοδικό The Economist τις τελευταίες ημέρες υπέδειξε ότι το 22% εξ όσων ψήφισαν τον Ντόναλντ Τραμπ το 2024 εναντιώνεται στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, ωστόσο το 71% τάσσεται υπέρ.

Και οι τέσσερις «πετάχτηκαν έξω από την τηλεόραση, έχασαν τις εκπομπές τους, και πλέον δεν τους προσκαλούν καν στα πλατό, διότι κανένας δεν ενδιαφέρεται για το τι έχουν να πουν, είναι ανισόρροποι, ταραχοποιοί», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, με τους δυο τελευταίους χαρακτηρισμούς γραμμένους με κεφαλαία γράμματα, προτού περιλάβει τον καθένα και την καθεμιά τους προσωπικά.

Ο Τάκερ Κάρλσον και η Μέγκαν Κέλι είναι πρώην παρουσιαστές του Fox News, που προτιμά η αμερικανική δεξιά. Πλέον κάνουν δικές τους, ανεξάρτητες εκπομπές που προβάλλονται κυρίως μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκρινε ότι ο πρώτος, που επικρίνει επί χρόνια την υποστήριξη των ΗΠΑ στο Ισραήλ, πρέπει να πάει να τον δει «ψυχίατρος».

Ονείδισε επίσης την οπαδό θεωριών συνωμοσίας Κάντις Όουενς επειδή «κατηγορεί την πρώτη κυρία της Γαλλίας, που χαίρει μεγάλου σεβασμού, ότι είναι άνδρας», προσθέτοντας πως «ελπίζει» ότι η Μπριζίτ Μακρόν θα κερδίσει μεγάλη χρηματική αποζημίωση όταν εκδικαστεί από δικαστήριο στις ΗΠΑ η μήνυση και αγωγή της εναντίον της ίνφλουενσερ.

Η Κάντις Όουενς, μορφή του «μαύρου συντηρητισμού» στις ΗΠΑ, για κάποια χρόνια παθιασμένη οπαδός του προέδρου Τραμπ, κατηγορείται πως διέσπειρε -και έβγαλε χρήματα από διαφημίσεις- την απίθανη θεωρία πως η σύζυγος του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν «γεννήθηκε άνδρας»

Μετά την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ την Τρίτη πως θα «αφάνιζε» τον «ιρανικό πολιτισμό» διά παντός, η Κάντις Όουενς χαρακτήρισε τον πρόεδρο των ΗΠΑ «τρελό» με πρόθεση να διαπράξει «γενοκτονία» και συνηγόρησε υπέρ του να απομακρυνθεί από το αξίωμα -- θέση που πρόβαλαν και κάποια μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου, σχεδόν όλα της αντιπολίτευσης.

Αντιδρώντας στα φραστικά πυρά του προέδρου Τραμπ (και) εναντίον της, έκρινε ότι «ίσως είναι καιρός να στείλουμε τον παππού σε οίκο ευγηρίας».

