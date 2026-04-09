Ειδήσεις | Διεθνή

Η Μελάνια Τραμπ αρνείται οποιαδήποτε σχέση με τον Τζέφρι Έπστιν

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ αρνήθηκε σήμερα οποιαδήποτε σχέση με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν, επισημαίνοντας πως τέτοιοι ισχυρισμοί είναι απολύτως ψευδείς και δυσφημιστικοί.

«Τα ψέματα που με συνδέουν με τον διαβόητο Τζέφρι Έπστιν πρέπει να τελειώσουν σήμερα», τόνισε η Μελάνια Τραμπ σε εκπροσώπους του Τύπου στον Λευκό Οίκο.

Ο θάνατος του Έπστιν, ο οποίος βρέθηκε απαγχονισμένος στο κελί του στη Νέα Υόρκη το 2019, πυροδότησε αμέτρητες θεωρίες συνωμοσίας, σύμφωνα με τις οποίες δολοφονήθηκε για να προστατευθούν «ισχυρές» προσωπικότητες. Ο Νεοϋορκέζος χρηματιστής κατηγορήθηκε για σεξουαλική εκμετάλλευση τουλάχιστον χιλίων νεαρών γυναικών, μεταξύ των οποίων και πολλά ανήλικα κορίτσια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Δεν έχουν λεφτά για ενεργειακές ανακαινίσεις οι Έλληνες - Το κόστος «μπλοκάρει» την εξοικονόμηση

«Πυρετός» αιτήσεων για το Fuel Pass III: Πάνω από 1 εκατ. οι δικαιούχοι - Πότε πιστώνονται τα χρήματα

Με ελληνικό DNA το μπέρμπον των Peaky Blinders

tags:
Μελάνια Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ
Τζέφρι Έπστιν (Jeffrey Epstein)
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider