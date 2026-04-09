ΥΠΟΙΚ Ιταλίας για Μέση Ανατολή: Αναστολή δημοσιονομικών κανόνων εάν συνεχιστεί η κρίση

Το ενδεχόμενο αναστολής των δημοσιονομικών κανόνων που περιορίζουν τα ελλείμματα θα πρέπει να εξετάσει η ΕΕ εάν η κρίση στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών Τζανκάρλο Τζορτζέτι. «Η επιμονή της κρίσης θα απαιτήσει σοβαρή και εποικοδομητική εξέταση μιας πιθανής προσωρινής αναστολής του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης», επεσήμανε, αναφερόμενος στο δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ σύμφωνα με το Bloomberg.

Απευθυνόμενος στη Γερουσία στη Ρώμη, τόνισε ότι «η ελπίδα είναι ότι η διεθνής κρίση θα επιλυθεί το συντομότερο δυνατό». «Εάν αυτό δεν συμβεί, θα πρέπει να εξετάσουμε σοβαρά μια ενιαία ευρωπαϊκή απάντηση, όπως έγινε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με έκτακτα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της πρότασης, την οποία έχω ήδη συζητήσει με ορισμένους Ευρωπαίους εταίρους, για την επιβολή φόρου στα απροσδόκητα κέρδη που δημιουργούνται στον τομέα της ενέργειας από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων», υπογράμμισε.

Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι υπερέβη το όριο του 3% για το έλλειμμα της ΕΕ το 2025 και οι προοπτικές της Ιταλίας για φέτος δεν είναι πολύ ελπιδοφόρες. Την περασμένη εβδομάδα, η κεντρική τράπεζα υποβάθμισε τις προβλέψεις για το ΑΕΠ στο 0,5% για το 2026 και το 2027 με τη Ρώμη να μην μπορεί να βασιστεί στην οικονομική ανάπτυξη για να επιτύχει τον στόχο.

Ωστόσο, ο Τζορτζέτι υιοθέτησε αισιόδοξο τόνο. «Δεδομένου ότι πιστεύω στα θαύματα, θα ήθελα να τονίσω ότι η εικόνα που σκιαγραφείται από τα τελευταία στατιστικά στοιχεία δεν υποδηλώνει διαρθρωτική επιδείνωση της ιταλικής οικονομίας. Κοιτάζοντας πίσω, οι περιπτώσεις όπου οι απαισιόδοξες προβλέψεις έχουν στη συνέχεια ξεπεραστεί από τα δεδομένα σίγουρα δεν είναι σποραδικές» κατέληξε.