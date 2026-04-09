Wall Street: H ελπίδα για εκεχειρία διεύρυνε το «relief rally»

Αν και στο ξεκίνημα οι δείκτες στην Wall Street την Πέμπτη έδειξαν πως θα πατήσουν «φρένο» στο relief πάρτι της χθεσινής συνεδρίασης, η είδηση πως ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή να ξεκινήσει το Ισραήλ ειρηνευτικές συνομιλίες με τον Λίβανο, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, έδωσε στους επενδυτές την κατάλληλη ώθηση για να ρισκάρουν λίγο παραπάνω στο ταμπλό και να ξεχάσουν, έστω προσωρινά, το γεγονός πως η εκεχειρία στην Μέση Ανατολή παραμένει εύθραυστη.

Συγκεκριμένα, ο Dow Jones ενισχύθηκε 0,60% στις 48.196 μονάδες, και γύρισε θετικός για το έτος. Από την αρχή του 2026, ο δείκτης έχει πλέον αυξηθεί κατά 0,4%. Με την σειρά του ο S&P 500 ανέβηκε 0,61% στις 6.823 μονάδες, ενώ ο Nasdaq κέρδισε 0,83% στις 22.822 μονάδες.

Ώθηση στους δείκτες έδωσε η άνοδο άνω του 2,5% που σημείωσε η μετοχή της Meta Platforms αμέσως μετά την παρουσίαση του νέου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης από την εταιρεία.

Η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ πως αισθάνεται «πολύ αισιόδοξος» ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν είναι εφικτή, την ώρα που μία διπλωματική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς ετοιμαζόταν να μεταβεί στο Πακιστάν για κρίσιμες συνομιλίες, έδωσε επιπλέον τροφή για σκέψη στις αγορές, οι οποίες ωστόσο παραμένουν επιφυλακτικές μετά από 5 εβδομάδες πολέμου και αμέτρητες δηλώσεις που έχουν καταγράψει αυτό το διάστημα.

Τα σχόλια αυτά έρχονται μετά την προειδοποίηση του Ιράν ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία εκτός εάν το Ισραήλ σταματήσει τους βομβαρδισμούς στον Λίβανο, θέτοντας σε κίνδυνο την εύθραυστη εκεχειρία.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου αυξήθηκαν ξανά την Πέμπτη, ασκώντας πιέσεις στις μετοχές, ωστόσο οι καλές ειδήσεις από το πολεμικό μέτωπο, μείωσαν τις ανοδικές τάσεις. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το West Texas Intermediate σημειώνει άνοδο 3%, ενώ το αργό πετρέλαιο Brent διαπραγματεύεται 2% υψηλότερα.

Μπαράζ μάκρο ανακοινώσεων ήρθαν σήμερα να ρίξουν φως επάνω στην αμερικανική οικονομία.

Συγκεκριμένα, σημαντική επιβράδυνση παρουσίασε η οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ στο τέταρτο τρίμηνο του 2025 σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία την Πέμπτη. Το ΑΕΠ παρουσίασε άνοδο 0,5% ετησίως, σύμφωνα με την τρίτη και τελική εκτίμηση του Γραφείου Οικονομικής Ανάλυσης του Υπουργείου Εμπορίου

Η κατανάλωση και οι ιδιωτικές επενδύσεις αποτέλεσαν βασικούς μοχλούς που κράτησαν το ΑΕΠ σε θετικό έδαφος, αντισταθμίζοντας τη μείωση των κρατικών δαπανών και των εξαγωγών.

Επίσης, στο 3% επιτάχυνε ο δομικός πληθωρισμός στις ΗΠΑ τον Φεβρουάριο σε ετήσια βάση με τα στοιχεία να έρχονται πριν από την πρόσφατη απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας από τον πόλεμο του Ιράν.

Ο δομικός δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE - Personal Consumption Expenditures), ο οποίος εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές στα τρόφιμα και την ενέργεια, ανέβασε ταχύτητα στο 3% τον Φεβρουάριο σε επίπεδο έτους, με μηνιαία άνοδο 0,4% ενώ ο ονομαστικός πληθωρισμός κλιμακώθηκε 2,8% σε βάση έτους και +0,4% μηνιαίως. Και οι δύο μετρήσεις ήταν σύμφωνες με τις εκτιμήσεις του Dow Jones.