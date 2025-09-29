Ειδήσεις | Διεθνή

Η Ρωσία αποσύρεται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Η Ρωσία αποσύρεται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε σήμερα νόμο που αποκηρύττει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων, σύμφωνα με κυβερνητική ιστοσελίδα.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε σήμερα νόμο που αποκηρύττει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων, σύμφωνα με κυβερνητική ιστοσελίδα.

Το ρωσικό κοινοβούλιο τάχθηκε προηγουμένως υπέρ της απόσυρσης της χώρας από τη σύμβαση, την οποία είχε επικυρώσει η Μόσχα το 1998.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία που ψήφισε το κοινοβούλιο, η αποκήρυξη από την Ρωσία έρχεται σε απάντηση προς την άρνηση του Συμβουλίου της Ευρώπης να δεχθεί τη συμμετοχή Ρώσου αντιπροσώπου σε επιτροπή που επιβλέπει τη σύμβαση κατά των βασανιστηρίων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Επιχειρήσεις στήνει στην Αθήνα ο Τζόρτζε Τζόκοβιτς

Στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχες των πολιτικών

Η Τουρκία έχασε τον «πόλεμο» του κεμπάπ στην ΕΕ!

tags:
Ρωσία
Βλαντίμιρ Πούτιν

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider