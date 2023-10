Eπίθεση Iσραήλ από ξηρά, θάλασσα και αέρα στη Λωρίδα της Γάζας - «Η Χαμάς θα νιώσει την οργή μας»

Στις φλόγες η Γάζα με ολομέτωπη επίθεση του Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα - «Ήρθε η ώρα να πάρετε τα όπλα», το κάλεσμα της Χαμάς στη Δυτική Όχθη. Με το δάχτυλο στην σκανδάλη ο Λίβανος.

Τελευταία ενημέρωση 00:39

Η Χαμάς «θα πληρώσει για τα εγκλήματά της κατά της ανθρωπότητας και απόψε ξεκινάμε την εκδίκηση», δήλωσε ένας σύμβουλος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Μαρκ Ρεγκέβ, ενώ η εισβολή του Τελ Αβίβ στη Λωρίδα της Γάζας είναι σε πλήρη εξέλιξη με βομβαρδισμούς από ξηρά, αέρα και θάλασσα, σε μία ακόμη νύχτα τρόμου στον παλαιστινιακό θύλακα.

Μιλώντας στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News ο Ρεγκέβ τόνισε ότι το Ισραήλ εντείνει την πίεση στη Χαμάς, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του είναι σε εξέλιξη και η Γάζα θα είναι «πολύ διαφορετική» όταν ολοκληρωθούν. «Η Χαμάς θα νιώσει απόψε την οργή μας», συνέχισε. «Θα συνεχίσουν να δέχονται τα στρατιωτικά πλήγματά μας μέχρι να διαλύσουμε τη στρατιωτική μηχανή τους και την πολιτική υποδομή τους στη Γάζα. Όταν τελειώσει όλο αυτό, η Γάζα θα είναι πολύ διαφορετική», πρόσθεσε.

Για «βίαιες συγκρούσεις» με τον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας έκανε λόγο απόψε η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς που ελέγχει τον θύλακα αυτόν. Οι ισραηλινές δυνάμεις διείσδυσαν σε δύο τομείς, σύμφωνα πάντα με τη Χαμάς. «Αντιμετωπίζουμε τις χερσαίες ισραηλινές εισβολές στο Μπέιτ Χανούν (βόρεια) και το Μπουρέιτζ (κεντρική Γάζα). Σφοδρές συγκρούσεις είναι σε εξέλιξη» ανέφεραν οι Ταξιαρχίες Εζεντίν Αλ Κάσαμ, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, στην ανακοίνωσή τους. Αργά το βράδυ, ο ουρανός πάνω από τη Γάζα ήταν πορτοκαλοκόκκινος, από τις εκρήξεις και τις φωτιές που ξέσπασαν από τα ισραηλινά πλήγματα, όπως δείχνουν οι εικόνες που μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο. Τα σφοδρά πλήγματα ξεκίνησαν αργά το απόγευμα και έφτασαν σε πρωτοφανή σφοδρότητα, τη μεγαλύτερη μέχρι τώρα αφότου ξέσπασε ο πόλεμος με τη Χαμάς, πριν από τρεις εβδομάδες, όπως μεταδίδει η δημόσια ισραηλινή τηλεόραση Kan.

Ήδη, υψηλόβαθμο στέλεχος της παλαιστινιακής Χαμάς δήλωσε ότι η οργάνωση είναι «έτοιμη» να αντιμετωπίσει την χερσαία επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας. «Αφού ο Νετανιάχου (σ.σ. ο πρωθυπουργός του Ισραήλ) αποφάσισε να μπει απόψε στη Γάζα, η αντίσταση είναι έτοιμη» ανέφερε στην πλατφόρμα Telegram ο Εζάτ αλ Ρίσεκ, προσθέτοντας ότι «η γη της Γάζας θα καταπιεί τα κομμάτια των (Ισραηλινών) στρατιωτών».

Το Ισραήλ «μόλις εξαπέλυσε χερσαίο πόλεμο» στη Λωρίδα της Γάζας και το αποτέλεσμα θα είναι μια «ανθρωπιστική καταστροφή επικών διαστάσεων», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ιορδανίας Αϊμάν Σαφάντι. Ο Ιορδανός υπουργός ανέφερε ότι εάν κάποια χώρα καταψηφίσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την αραβική πρόταση που προωθεί το Αμάν για «ανθρωπιστική εκεχειρία» στη Γάζα, αυτό θα σημαίνει ότι «εγκρίνει αυτόν τον παράλογο πόλεμο, αυτούς τους παράλογους σκοτωμούς».

🇮🇱🇵🇸 Over the past hour, Palestinian and Israeli media are reporting that the Israeli Air Force (IAF) has launched what appears to be the most VIOLENT and MASSIVE BOMBING campaign against targets inside the Gaza Strip.

pic.twitter.com/qExKaNUwnk

— Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) October 27, 2023