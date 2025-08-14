Οι ΗΠΑ έστειλαν κείμενο στην ΕΕ - Πιο κοντά στην ολοκλήρωση της εμπορικής συμφωνίας

Οι ΗΠΑ απέστειλαν κείμενο κοινής δήλωσης.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέστρεψαν στο «τραπέζι» με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πολυαναμενόμενο κοινό ανακοινωθέν που στηρίζει τη συμφωνία εμπορίου, την οποία είχαν συμφωνήσει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Ντόναλντ Τραμπ στα τέλη Ιουλίου, επιβεβαίωσε την Πέμπτη ο εκτελεστικός βραχίονας της ΕΕ, σύμφωνα με το Euronews.

«Μπορώ πλέον να επιβεβαιώσω ότι λάβαμε ένα κείμενο από τις ΗΠΑ με τις προτάσεις τους για να πλησιάσουμε, ας πούμε, στην τελική διαμόρφωση του εγγράφου», δήλωσε ο εκπρόσωπος Ολόφ Γκιλ στους δημοσιογράφους. «Θα το εξετάσουμε.»

Οι ΗΠΑ και η ΕΕ είχαν επιτύχει πολιτική συμφωνία που έβαζε τέλος στη διαμάχη εμπορίου μεταξύ των δύο μπλοκ πριν από περισσότερες από δύο εβδομάδες, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, συναντήθηκαν στη Σκωτία.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλουν δασμούς 15% στα ευρωπαϊκά προϊόντα, ενώ το μπλοκ της ΕΕ δεσμεύτηκε να αγοράσει ενεργειακά προϊόντα αξίας 750 δισ. ευρώ από τις ΗΠΑ και να επενδύσει επιπλέον 600 δισ. ευρώ στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από τη λήξη της θητείας του Τραμπ. Ωστόσο, από τότε οι δύο πλευρές έχουν κάνει αντικρουόμενες δηλώσεις σχετικά με το περιεχόμενο και το εύρος της συμφωνίας.

Το κοινό ανακοινωθέν ΗΠΑ-ΕΕ δεν θα έχει νομική ισχύ, ωστόσο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς θα καθορίζει τις τεχνικές λεπτομέρειες και θα περιλαμβάνει τη λίστα των προϊόντων που θα εξαιρεθούν από τους δασμούς.

Ο Γκιλ απέφυγε να δεσμευτεί για το πότε μπορεί να ολοκληρωθεί το κείμενο, δηλώνοντας ότι «η ταχύτητα με την οποία θα συμβεί αυτό εξαρτάται από την πλήρη εμπλοκή και συγκέντρωση και των δύο πλευρών και από την πλευρά μας μπορούμε σίγουρα να πούμε ότι θα το πράξουμε».

Περαιτέρω τεχνική και πολιτική συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών αναμένεται να λάβει χώρα, με την ΕΕ να «καταθέτει τις δικές της προτάσεις», όπως είπε ο Γκιλ. «Το στέλνουμε εμπρός και πίσω σαν πινγκ-πονγκ μέχρι να φτάσουμε σε ένα τελικό κείμενο, και ελπίζω να τα καταφέρουμε σύντομα».

Ορισμένοι ευρωπαίοι κατασκευαστές έχουν εκφράσει παράπονα για τις καθυστερήσεις στην εφαρμογή της συμφωνίας, κυρίως ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας, για τον οποίο ο δασμός δεν έχει μειωθεί ακόμη στο 15% και παραμένει στο 27,5%.

Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επανέλαβε την Πέμπτη ότι δεν ανησυχεί για το γεγονός ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έχει υπογράψει ακόμη την εκτελεστική εντολή για τις εισαγωγές αυτοκινήτων, υποστηρίζοντας: «Οι ΗΠΑ έχουν αναλάβει πολιτικές δεσμεύσεις απέναντί μας σε αυτό το ζήτημα, και ανυπομονούμε να εφαρμοστούν».