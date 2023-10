Στις φλόγες η Μ. Ανατολή και σε νέα φάση ο πόλεμος: Ολομέτωπη επίθεση από Ισραήλ - Άρματα μάχης εντός της Γάζας

Το Ισραήλ «μόλις εξαπέλυσε χερσαίο πόλεμο» στη Λωρίδα της Γάζας δήλωσε ο ΥΠΕΞ της Ιορδανίας. Μπαράζ βομβαρδισμών στον θύλακα. Με το δάχτυλο στην σκανδάλη Παλαιστίνη και Λίβανος.

Τελευταία ενημέρωση 22:43

Ακόμη μια νύχτα τρόμου λαμβάνει χώρα στη Λωρίδα της Γάζας με τις δυνάμεις του Τελ Αβίβ να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους, ενώ Παλαιστινίοι αναφέρουν ότι ισραηλινά τεθωρακισμένα τανκς και άρματα μάχης, επιχειρούν εντός του θύλακα. Μάλιστα, υπάρχουν αναφορές για ανταλλαγές πυρών μεταξύ στρατιωτών και ενόπλων. Υπενθυμίζεται πως η Πολεμική Αεροπορία αλλά και το Πολεμικό Ναυτικό πραγματοποίησαν εκτεταμένους βομβαρδισμούς της Γάζας, προετοιμάζοντας την χερσαία εισβολή.

Το Ισραήλ «μόλις εξαπέλυσε χερσαίο πόλεμο» στη Λωρίδα της Γάζας και το αποτέλεσμα θα είναι μια «ανθρωπιστική καταστροφή επικών διαστάσεων», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ιορδανίας Αϊμάν Σαφάντι. Ο Ιορδανός υπουργός ανέφερε ότι εάν κάποια χώρα καταψηφίσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την αραβική πρόταση που προωθεί το Αμάν για «ανθρωπιστική εκεχειρία» στη Γάζα, αυτό θα σημαίνει ότι «εγκρίνει αυτόν τον παράλογο πόλεμο, αυτούς τους παράλογους σκοτωμούς».

