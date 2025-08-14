Μήλος: Συνελήφθησαν 17 άτομα για περιβαλλοντική ρύπανση

Συνελήφθησαν την Τρίτη (12 Αυγούστου) στη Μήλο, δεκαεπτά άτομα ηλικίας από 42 έως 66 ετών, υπάλληλοι της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ρύπανση-υποβάθμιση περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας για παράνομη χωματερή και υπό την εποπτεία Εισαγγελέα προχθές μεσημεριανές ώρες, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μήλου μετέβησαν στη θέση Φρυλίγκος Μήλου, όπου εντόπισαν έξι απορριμματοφόρα οχήματα με δεκαπέντε επιβαίνοντα πρόσωπα να προβαίνουν σε ενέργειες απόθεσης στερεών αστικών αποβλήτων σε σημείο εκτός του οριοθετημένου Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.).

Άμεσα τα οχήματα ακινητοποιήθηκαν και οι επιβαίνοντες προσήχθησαν στο Αστυνομικό Τμήμα.

Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε αυτοψία από υπαλλήλους του Τμήματος Υποδομών και Περιβάλλοντος της Π.Ε. Μήλου και της Γενικής Διεύθυνσης Αειφόρου Ανάπτυξης και Καινοτομίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, οι οποίοι διαπίστωσαν απόθεση αποβλήτων στο επίμαχο σημείο που υποβαθμίζει και ρυπαίνει το περιβάλλον.

Από τα δεδομένα της υπόθεσης προέκυψαν, σύμφωνα με την Αστυνομία, παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση-ανακύκλωση κλπ αποβλήτων και έως τούτου τα 15 άτομα, καθώς και 2 εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνελήφθησαν.

