ΧΑ: Το μεγαλύτερο σε διάρκεια ανοδικό σερί από το 2023

Έστω και οριακά ενισχυμένος, ο Γενικός Δέικτης συμπλήρωσε εννέα συνεχόμενες κερδοφόρες συνεδριάσεις, κάτι που είχε να συμβεί από την άνοιξη του 2023.

Με τζίρο ο οποίος στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, παραμονή 15Αύγουστου, ξεπέρασε ξανά τα 200 εκατ. ευρώ, η Λεωφόρος Αθηνών διεύρυνε το ανοδικό της σερί βρίσκοντας στήριξη στο αγοραστικό ενδιαφέρον που συνεχίζει να εκδηλώνεται στις τράπεζες, αλλά και σε επιλεγμένα blue-chips.

Αν και περιόρισε τα, ούτως ή άλλως ήπια, ενδοσυνεδριακά του κέρδη έως τις 2.135 μονάδες, ο Γενικός Δείκτης «κράτησε» στο τέλος το θετικό πρόσημο. Έτσι, συμπλήρωσε εννέα συνεχόμενες κερδοφόρες συνεδριάσεις, κάτι που είχε να συμβεί από την άνοιξη του 2023 και, πιο συγκεκριμένα, από το 11ήμερο σερί μεταξύ 29 Μαρτίου και 18 Απριλίου 2023.

Δεν έλειψαν από τη σημερινή συνεδρίαση και κινήσεις κατοχύρωσης κερδών, οι οποίες σε ένα βαθμό «αποφορτίζουν» την αγορά, αλλά ταυτόχρονα δίνουν και «καύσιμα» για επανατοποθετήσεις.

Με την εγχώρια αγορά υποτονική σε επίπεδο ειδησεογραφίας, το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στο εξωτερικό για καταλύτες. Μεταξύ αυτών, η διπλωματική κινητικότητα που έχει ενταθεί εν όψει της συνάντησης Τραμπ – Πούτιν με αντικείμενο την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Λόγω της αργίας του 15Αύγουστου, το Χρηματιστήριο της Αθήνας τη Δευτέρα θα κινηθεί κατά πάσα πιθανότητα, όπως και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, στον «απόηχο» όσων ενδεχομένως προκύψουν από τη συνάντηση κορυφής που θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Παρασκευής.

Πάντως, μία ακόμα θετική έκθεση από μεγάλο οίκο του εξωτερικού ήρθε στη δημοσιότητα για τις ελληνικές τράπεζες. Η Deutsche Bank αναθεώρησε ανοδικά τις τιμές-στόχους για τις μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, με τους Γερμανούς αναλυτές να σχολιάζουν ότι οι ελληνικές τράπεζες ξεχωρίζουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο ταμπλό, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με οριακά κέρδη 0,12% στις 2.126,18 μονάδες, ενώ τα συνολικά εβδομαδιαία κέρδη διαμορφώθηκαν σε 2,7%.

Για τον δείκτη των τραπεζών η συνεδρίαση της Πέμπτης έκλεισε στο +0,80% και τις 2.351,40 μονάδες, με εβδομαδιαία άνοδο 2,56%, ενώ ενισχυμένος σε ποσοστό 2,74% έκλεισε την εβδομάδα ο FTSE Large Cap, καταγράφοντας την Πέμπτη οριακή άνοδο 0,14% στις 5.358,90 μονάδες.

Αξιόλογη η δραστηριότητα και σε επίπεδο προσυμφωνημένων συναλλαγών, καθώς σε 14 «πακέτα» διακινήθηκε τζίρος 30,39 εκατ. ευρώ, εκ των 206,5 εκατ. ευρώ του συνολικού τζίρου της ημέρας.

Ισορροπημένη η τελική εικόνα στο σύνολο του ταμπλό, με 62 μετοχές να κλείνουν ενισχυμένες, έναντι 57 που υποχώρησαν και 35 που έμειναν αμετάβλητες, με την αναλογία ανοδικών/καθοδικών στο 1,1:1.

«Μοιρασμένος» ο FTSE Larce Cap

Η εικόνα στη σύνθεση του FTSE Larce Cap ήταν μικτή, με 13 μετοχές σε θετικό έδαφος, 11 σε αρνητικό και 1 αμετάβλητη. Ανοδικά ξεχώρισαν η Optima με κέρδη 5,33% στα 8,10 ευρώ, η Aktor με άνοδο 3,62% στα 7,15 ευρώ και η Τρ. Κύπρου με κέρδη 2,16% στα 7,58 ευρώ. Ακολούθησε η Aegean στο +1,26%, ενώ πάνω από 1% ενισχύθηκαν και οι τίτλοι των Eurobank (+1,18%), ΕΤΕ (+1,06%) και ΔΕΗ (+1,03%).

Θετικό πρόσημο και για τις μετοχές των Σαράντης (+0,43%), Motor Oil (+0,37%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,26%), Alpha Bank (+0,20%), Jumbo (+0,06%) και Coca-Cola HBC (+0,04%). Αμετάβλητος στα 10,75 ευρώ ολοκλήρωσε ο τίτλος του ΔΑΑ.

Σε αρνητικό έδαφος, η Viohalco υποχώρησε 1,92% στα 6,64 ευρώ, η Metlen 1,70% στα 55,05 ευρώ, ο ΟΠΑΠ 1,44% στα 19,81 ευρώ και ο ΟΤΕ 1,30% στα 15,99 ευρώ. Στο -1,24% το κλείσιμο για τη Cenergy, ενώ με απώλειες που δεν ξεπέρασαν το 1% ακολούθησαν οι τίτλοι των ElvalHalcor (-0,93%), Τιτάν (-0,88%), ΕΥΔΑΠ (-0,68%), Τρ. Πειραιώς (-0,63%), Lamda Development (-0,59%) και HelleniQ Energy (-0,53%).

Πιέσεις στη μεσαία κεφαλαιοποίηση

Στη σύνθεση του FTSE Mid Cap, που έκλεισε με οριακές απώλειες 0,06% στις 2.968,28 μονάδες, αλλά με θετική εβδομαδιαία απόδοση 1,48%, μόλις 4 μετοχές έκλεισαν την Πέμπτη ενισχυμένες. Ο ΟΛΠ ξεχώρισε με κλείσιμο στο +2,28% και τα 47,10 ευρώ, ενώ με μικρότερα κέρδη ακολούθησαν οι Ελλάκτωρ (+0,45%), ΚΡΙ-ΚΡΙ (+0,21%) και ΕΧΑΕ (+0,14%).

Χωρίς μεταβολή η Intralot στα 1,11 ευρώ, όπως και οι Dimand και ΑΔΜΗΕ στα 10 ευρώ και 3,46 ευρώ αντίστοιχα.

Τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν οι Alumil, Profile και Quest με απώλειες της τάξης του 1,3%-1,4%, η Άβαξ έκλεισε στο -1,03%, ενώ με μικρότερες απώλειες ακολούθησαν οι Trade Estates (-0,85%), Intracom (-0,57%), Autohellas (-0,35%), Ideal (-0,32%), ΟΛΘ (-0,28%), Fourlis (-0,20%) και Πλαστικά Θράκης (-0,12%).