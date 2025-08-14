Wall Street: Άντεξε την έκπληξη του PPI - Νέο «ανεμικό» ρεκόρ για τον S&P 500

Τα κατάφερε τελικά η Wall Street να μην την κυριεύσει το άγχος από το απρόσμενο άλμα του δείκτη τιμών παραγωγού, με τον S&P 500 να σημειώνει νέο ρεκόρ.

Τα κατάφερε τελικά η Wall Street να μην την κυριεύσει το άγχος από το απρόσμενο άλμα του δείκτη τιμών παραγωγού, ελέγχοντας σταδιακά τις απώλειες και με τους δείκτες να κλείνουν flat, με τον S&P 500 μάλιστα να «πιάνει» οριακά το πράσινο και να σημειώνει ένα νέο φρέσκο ρεκόρ.

Συγκεκριμένα, ο Dow Jones υποχώρησε 0,02% στις 44,911 μονάδες, ο S&P έκλεισε οριακά ανοδικά 0,01% στις 6.467 μονάδες ενώ ο Nasdaq διολίσθησε μία ανάσα, κλείνοντας στο -0.01% στις 21.710 μονάδες.

Νωρίτερα σήμερα, η αγορά κλονίστηκε ελαφρώς από την είδηση ότι ο δείκτης τιμών χονδρικής (PPI) σημείωσε τη μεγαλύτερη «αναθέρμανση» από το 2022 στις ΗΠΑ τον Ιούλιο, με διεθνή ΜΜΕ να εκτιμούν πως οι δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ αρχίζουν να αφήνουν το αποτύπωμά τους στις πληθωριστικές πιέσεις, ενώ ταυτόχρονα να διαφαίνεται πως θα καθυστερήσουν έτι περαιτέρω οι «πολυπόθητες» μειώσεις επιτοκίων από τη Fed. Ειδικότερα, σε ετήσια βάση, ο PPI αυξήθηκε κατά 3,3%, στη μεγαλύτερη κίνησή του από τον Φεβρουάριο και πολύ πάνω από τον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2% της Fed.

H αγορά ωστόσο διατήρησε την προσδοκία ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο, με το εργαλείο FedWatch του CME, να δείχνει μία πιθανότητα της τάξης του 91%, ελαφρώς χαμηλότερη από το ποσοστό της χθεσινής ημέρας,

«Φαίνεται να είναι αρκετά σαφές σε αυτό το σημείο ότι η μέτρηση του PPI δεν ήταν αρκετή για να βγάλει την Fed από την τροχιά μίας ακόμη μείωσης ή να την θέσει σε έναν κύκλο μείωσης», δήλωσε ο Σκοτ Λάντνερ, επικεφαλής επενδύσεων στην Horizon Investments. «Νομίζω ότι οι άνθρωποι σκέφτονται, ναι, αυτή δεν ήταν μια εξαιρετική εικόνα του Δείκτη Τιμών Παραγωγού - σίγουρα όχι αυτό που θέλει να δει κανείς. Ωστόσο, θα χρειαστούν μερικές ακόμα από αυτές τις μετρήσεις πριν σκεφτούμε πραγματικά ότι έχουμε ένα περιβάλλον επαναφοράς του πληθωρισμού, το οποίο είναι πραγματικά αυτό που μπορεί να βγάλει την Fed από την τροχιά της μείωσης».

Οι επενδυτές μπήκαν στη συνεδρίαση έχοντας σημειώσει δύο σερί συνεδριάσεις με νέα ρεκόρ για τους S&P 500 και Nasdaq. Οι δείκτες αναφοράς δέχτηκαν μία ώθηση νωρίτερα αυτή την εβδομάδα μετά την δημοσίευση μιας πιο «ψυχρής» από την αναμενόμενη έκθεσης για τον πληθωρισμό Ιουλίου.

Σε άλλα μάκρο στοιχεία, ενδεικτικά της απασχόλησης στις ΗΠΑ, μειώθηκε ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν νέες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας την περασμένη εβδομάδα, με τις απολύσεις να παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, ωστόσο η απροθυμία των επιχειρήσεων να ενισχύσουν τις προσλήψεις λόγω της εξασθένησης της εγχώριας ζήτησης θα μπορούσε να οδηγήσει το ποσοστό ανεργίας στο 4,3% τον Αύγουστο. Συγκεκριμένα, οι αρχικές αιτήσεις για κρατικά επιδόματα μειώθηκαν κατά 3.000, φτάνοντας τις 224.000 για την εβδομάδα που έληξε στις 9 Αυγούστου, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει 228.000 αιτήσεις. Η αγορά εργασίας έχει χωριστεί σε χαμηλές απολύσεις και «χλιαρές» προσλήψεις, καθώς οι επιχειρήσεις προσπαθούν να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα της προστατευτικής εμπορικής πολιτικής του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.