Ελβετία: Προχωρά στην άρση της απαγόρευσης για νέους πυρηνικούς σταθμούς

Η ελβετική κυβέρνηση παρουσίασε σχέδιο νόμου για την άρση της απαγόρευσης κατασκευής νέων πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, αντιστρέφοντας μια πολιτική που υιοθετήθηκε το 2018 για τη σταδιακή κατάργηση της τεχνολογίας.

Το σχέδιο θα επιτρέπει στις εταιρείες να υποβάλουν αίτηση για άδειες κατασκευής αντιδραστήρων - εάν εγκριθεί από το κοινοβούλιο και επικυρωθεί σε πιθανό δημοψήφισμα, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Η άρση της απαγόρευσης θα σηματοδοτούσε μια σημαντική αλλαγή στην ενεργειακή πολιτική της Ελβετίας. Οι υποστηρικτές σημειώνουν ότι η πυρηνική ενέργεια θα χρειαστεί παράλληλα με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, τη μείωση των εκπομπών και τη σταθεροποίηση του δικτύου. Οι επικριτές αντιτείνουν ότι οι νέοι αντιδραστήρες έχουν υψηλό κόστος, προκλήσεις στην απόρριψη αποβλήτων και πιθανή δημόσια αντίσταση. Η Γερμανία εγκατέλειψε πλήρως την πυρηνική ενέργεια το 2023. /p>