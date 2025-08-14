Ευρωαγορές: Τρίτη ημέρα κερδών με το βλέμμα στη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν

Οι επενδυτές έχουν στραμμένη την προσοχή τους στην αυριανή συνάντηση των ηγετών ΗΠΑ και Ρωσίας, Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Με άνοδο για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση έκλεισαν οι ευρωπαϊκές μετοχές την Πέμπτη, με τους επενδυτές να συνεχίζουν να αξιολογούν εταιρικά αποτελέσματα αλλά κυρίως να έχουν στραμμένη την προσοχή τους στην αυριανή συνάντηση των ηγετών ΗΠΑ και Ρωσίας, Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, η οποία θα μπορούσε είτε να καλυτερέψει άμεσα την γεωπολιτική κατάσταση, είτε να ωθήσει το ουκρανικό σε ακόμα μεγαλύτερο αδιέξοδο.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,49% στις 553,55 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 κέρδισε 0.9% στις 5.436 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε άνοδο 0,75%, στις 24.366 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 πρόσθεσε 0,84%, στις 7.870 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρώπης, ο βρετανικός FTSE 100 ανέβηκε 0,13% στις 9.177 μονάδες, στην Ισπανία, ο IBEX 35 σημείωσε κέρδη 1,09% στις 15.184 μονάδες και ο ιταλικός FTSE MIB ισχυροποιήθηκε 1,11%, στις 42.653 μονάδες.

Η δανέζικη ζυθοποιία Carlsberg ανακοίνωσε την Πέμπτη ελαφρώς χαμηλότερες από τις αναμενόμενες πωλήσεις του δεύτερου τριμήνου λόγω χαμηλότερων όγκων, αλλά παρ' όλα αυτά αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις της για το 2025. Συγκεκριμένα, η τρίτη μεγαλύτερη ζυθοποιία στον κόσμο ανακοίνωσε έσοδα 25,7 δισ. δανικών κορωνών (4 δισ. δολ.) στο τρίμηνο έως τις 30 Ιουνίου, ελάχιστα χαμηλότερα από την πρόβλεψη των αναλυτών για 26,4 σε δημοσκόπηση της LSEG. Τα αναφερόμενα λειτουργικά κέρδη στο πρώτο εξάμηνο του έτους ανήλθαν εν τω μεταξύ στα 7,23 δισ. δανικές κορώνες, επίσης χαμηλότερα από την πρόβλεψη των 7,35 δισεκατομμυρίων δανικών κορωνών. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Jacob Aarup-Andersen επικαλέστηκε μια «παύση στις δαπάνες» όσο αφορά τους καταναλωτές, η οποία, όπως είπε στο CNBC, επηρεάζει την αύξηση του όγκου. Παρ’ όλα αυτά, η εταιρεία αύξησε τις προβλέψεις της για τα κέρδη ολόκληρου του έτους μεταξύ 3% και 5% - από 1% έως 5% προηγουμένως. Η μετοχή έκλεισε ανοδικά σχεδόν 1%.

Η σουηδική εταιρεία buy-now-pay-later Klarna ανακοίνωσε ότι η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης βοήθησε ώστε να φτάσει το 1 εκατομμύριο δολάρια έσοδα ανά εργαζόμενο ΑΙ, από 575.000 δολάρια ένα χρόνο νωρίτερα. Συγκεκριμένα, η εταιρεία ανέφερε αύξηση πωλήσεων 20% σε συγκρίσιμη βάση το δεύτερο τρίμηνο, με τα συνολικά έσοδα να ανέρχονται σε 823 εκατομμύρια δολάρια.

Η οικονομία της Ευρωζώνης δείχνει αντέχει αφού πέτυχε ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 1,4% στο β' τρίμηνο του 2025. Άνοδο ΑΕΠ 1,5% εμφάνισε η ΕΕ για το ίδιο διάστημα. Σε σύγκριση με το α' τρίμηνο του 2025, η Ευρωζώνη αναπτύχθηκε κατά +0,1% και η ΕΕ κατά 0,2% καθώς τα ποσοστά ήταν +1,5% και +1,6% στην ΕΕ. Στο προηγούμενο τρίμηνο, σε σχέση με το δ' τρίμηνο του 2024, το ΑΕΠ είχε παρουσιάσει άνοδο 0,6% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,5% στην ΕΕ.

Ανάπτυξη - έκπληξη 0,3% παρουσίασε η βρετανική οικονομία στο β' τρίμηνο, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters ανέμεναν ότι το ΑΕΠ της Βρετανίας θα επιταχυνθεί 0,1%, από την ισχυρή ανάπτυξη του 0,7% στο πρώτο τρίμηνο. Σε μηνιαία βάση, η οικονομία «έτρεξε» με 0,4% τον Ιούνιο μετά από συρρίκνωση 0,1% τον Μάιο, αποτυγχάνοντας να αποφύγει τον αντίκτυπο των αμερικανικών δασμών εν μέσω γενικευμένης αβεβαιότητας.