Klarna: Αύξησε τα έσοδα σε 1 εκατ. δολάρια ανά εργαζόμενο με τη βοήθεια του ΑΙ

Η εταιρεία ανέφερε αύξηση πωλήσεων 20% σε συγκρίσιμη βάση το δεύτερο τρίμηνο, με τα συνολικά έσοδα να ανέρχονται σε 823 εκατομμύρια δολάρια.

Τον περασμένο Μάιο η Klarna είχε ανακοινώσει ότι η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης οδηγεί με ταχύτατους ρυθμούς την ανάπτυξή της και τις εισπράξεις της, και μάλιστα βρίσκεται σε καλό δρόμο για να φτάσει το 1 εκατομμύριο δολάρια έσοδα ανά εργαζόμενο λόγω της υψηλής αποδοτικότητας του ΑΙ, από 575.000 δολάρια ανά εργαζόμενο ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που είχε ανακοινώσει τότε.

Σήμερα, η σουηδική εταιρεία buy-now-pay-later ανακοίνωσε ότι έπιασε αυτό το νούμερο ορόσημο, αφού η αξιοποίηση του ΑΙ οδήγησε σε εντυπωσιακή αύξηση των πωλήσεων το β’ τρίμηνο. Συγκεκριμένα, η εταιρεία ανέφερε αύξηση πωλήσεων 20% σε συγκρίσιμη βάση το δεύτερο τρίμηνο, με τα συνολικά έσοδα να ανέρχονται σε 823 εκατομμύρια δολάρια.

Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη εκτινάχθηκαν στα 29 εκατ. δολ., σημαντικά αυξημένα από τα 3 εκατομμύρια δολάρια του πρώτου τριμήνου.

«Η υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης συνεχίζει να αποφέρει σημαντικά και απτά αποτελέσματα. Ως αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής, τα μέσα έσοδα ανά εργαζόμενο έφτασαν το 1,0 εκατομμύριο δολάρια, αυξημένα κατά 46% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο», ανέφερε η εταιρεία στην τριμηνιαία έκθεσή της.

Η Klarna έχει αξιοποιήσει επιθετικά την Τεχνητή Νοημοσύνη για να ενισχύσει την παραγωγικότητα, μειώνοντας το προσωπικό της κατά σχεδόν 40% τα τελευταία δύο χρόνια.