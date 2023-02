Εφιαλτικές ώρες μετά τον διπλό φονικό σεισμό σε Τουρκία - Συρία: Πάνω από 3.500 νεκροί, αγωνία για τους εγκλωβισμένους

Χιλιάδες νεκροί και τραυματίες, αλλά και εικόνες ολικής καταστροφής, ο απολογισμός του διπλού φονικού σεισμού στην Τουρκία και στη Συρία, με τον τραγικό απολογισμό να αυξάνεται διαρκώς.

(UPD 23:42) Εφιαλτικές είναι οι στιγμές που βιώνουν οι κάτοικοι της νοτιοανατολικής Τουρκίας και της βορειοδυτικής Συρίας, μετά το χτύπημα του Εγκέλαδου που έχει αφήσει πίσω του χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες και με τον τραγικό απολογισμό ολοένα και να αυξάνεται.

Οι εικόνες που έρχονται από τις σεισμόπληκτες περιοχές είναι αποκαρδιωτικές, με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να κάνει λόγο για τη «μεγαλύτερη καταστροφή» μετά τους σεισμούς το 1939 στο Ερζιντζάν, όπου σκοτώθηκαν σχεδόν 32.000 άνθρωποι.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες που μεταδίδει το AFP, έχουν χάσει τη ζωή τους περισσότεροι από 3.500 άνθρωποι και δεκάδες χιλιάδες έχουν τραυματιστεί, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι η λίστα των θυμάτων θα μεγαλώσει, καθώς πολλοί άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια.

Οι μετασεισμοί, η βροχή και το χιόνι, σε συνδυασμό με την πτώση της θερμοκρασίας, καθιστούν ακόμα δυσκολότερη την κατάσταση για τους εγκλωβισμένους και τους άστεγους, ενώ δυσχεραίνουν επίσης το έργο των σωστικών συνεργείων που δίνουν «μάχη» για να ανασύρουν σώους τους ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια.

Την ίδια ώρα, εκτεταμένες είναι και οι καταστροφές, καθώς χιλιάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει.

Σε ό,τι αφορά τα τελευταία στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, οι νεκροί στην Τουρκία ανέρχονται στους 2.316 και τουλάχιστον 13.293 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ στη Συρία οι νεκροί ανέρχονται στους 1.297.

Ο πρώτος σεισμός, μεγέθους 7,8 βαθμών, σημειώθηκε στις 04:17 τοπική ώρα (03:17 ώρα Ελλάδας). Το επίκεντρο ήταν στην περιοχή Παζάρτσικ, στην επαρχία Καχραμανμαράς (νοτιοανατολικά), περίπου 60 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Συρία, σε εστιακό βάθος περίπου 17,9 χιλιομέτρων.

Οι μετασεισμοί είναι συνεχείς, ενώ ακόμα ένας νέος ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,5 βαθμών (στις 12:24 ώρα Ελλάδας) έπληξε πάλι τη νοτιοανατολική Τουρκία, 4 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης Ικίνοζου.

Οι επαρχίες Γκαζιαντέπ και Καχραμάνμαρας έχουν υποστεί το σφοδρότερο πλήγμα από τη μανία του Εγκέλαδου, ενώ μεγάλες καταστροφές σημειώθηκαν στο Ντιγιάρμπακιρ, τη Μαλάτια, το Ελαζίγκ, την Οσμπανίγιε, το Κιλίς, το Αντιγιαμάν, τη Σανλιούρφα και τα Άδανα.

Ο σεισμός των 7,8 βαθμών ήταν ο ισχυρότερος εδώ και 84 χρόνια στην Τουρκία.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κήρυξε επταήμερο εθνικό πένθος μετά τους φονικούς σεισμούς.

«Λόγω των σεισμών που σημειώθηκαν στη χώρα μας στις 6 Φεβρουαρίου κηρύχθηκε εθνικό πένθος διάρκειας επτά ημερών. Η σημαία μας θα κυματίζει μεσίστια μέχρι τη δύση του ηλίου της Κυριακής 12 Φεβρουαρίου σε όλη τη χώρα μας και σε κτίρια τουρκικών αντιπροσωπειών στο εξωτερικό» έγραψε ο Ερντογάν στο Twitter.

Την επόμενη εβδομάδα τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σε όλη τη χώρα, ενώ στις σεισμόπληκτες περιοχές η λειτουργία τους θα ανασταλεί για δύο εβδομάδες, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Εν τω μεταξύ, το υπουργείο Άμυνας κινητοποίησε χιλιάδες στρατιώτες για να συνδράμουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, αλλά και την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στους σεισμόπληκτους.

Πολλές χώρες - μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα - έχουν δηλώσει έτοιμες να παράσχουν βοήθεια στις σεισμόπληκτες περιοχές, ενώ το προσωπικό του ΟΗΕ βρίσκεται επί του πεδίου, στην Τουρκία και στη Συρία, για να αξιολογήσει τις ανάγκες και να παράσχει βοήθεια στις δύο χώρες, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Σημειωτέον ότι όπως έγινε γνωστό, αναχώρησε από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας με C-130 η αποστολή βοήθειας της Ελλάδας για την Τουρκία.

Η αποστολή αποτελείται από ομάδα 21 πυροσβεστών από την 1η ΕΜΑΚ με δύο διασωστικούς σκύλους και ειδικό διασωστικό όχημα. Eπίσης, την ομάδα συνοδεύει ένας αξιωματικός-μηχανικός του Πυροσβεστικού Σώματος με εξειδίκευση στην υποστύλωση σε ερείπια κτιρίων που έχουν καταρρεύσει, 5 γιατροί και διασώστες από το ΕΚΑΒ καθώς και ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας. Η αποστολή αναμένεται να φτάσει λίγο πριν τις 6,30 το απόγευμα στην αεροπορική βάση του Ιντζιρλίκ, που βρίσκεται έξω από τα Άδανα της νοτιοανατολικής Τουρκίας, και στη συνέχεια θα μεταβεί οδικώς σε πόλη στην νοτιοανατολική Τουρκία κοντά στα σύνορα με την Συρία.

A little girl pulled out from the rubble,Alive after 12 hours later in Earthquake, urfa Turkey #deprem #Turkey #PrayForTurkey #Turkiye #هزة_أرضية #Syria #syriaearthquake pic.twitter.com/Gm0JbZdeQH

Την συνδρομή της χώρας με κάθε τρόπο στις προσπάθειες αντιμετώπισης των συνεπειών του καταστροφικού σεισμού με στόχο να σωθούν ζωές, επισήμανε μεταξύ άλλων ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την πρεσβεία της Τουρκίας στην Αθήνα να απαντά, εκφράζοντας τις ευχαριστίες της για την ανταπόκριση και τα μηνύματα αλληλεγγύης.

«Σας ευχαριστούμε για την άμεση ανταπόκριση σας και τα μηνύματα αλληλεγγύης προς την Τουρκία μετά τον καταστροφικό σεισμό που χτύπησε τη χώρα μας» επισημαίνει εν τω μεταξύ η πρεσβεία της Τουρκίας στην Αθήνα σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εν τω μεταξύ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας ο πρωθυπουργός εξέφρασε τη θλίψη του για τον καταστροφικό σεισμό στην Τουρκία και μετέφερε στον Ταγίπ Ερντογάν τη συμπαράσταση και τα συλλυπητήρια της κυβέρνησης και του ελληνικού λαού για την απώλεια ανθρώπινων ζωών.

I just spoke to President @RTErdogan. On behalf of the Greek people, I extended my deepest condolences for the devastating loss of life and reiterated our readiness to provide all further assistance necessary.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 6, 2023