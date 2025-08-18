Κέρδη 1% για το πετρέλαιο στην σκιά της συνάντησης Τραμπ - Ζελένσκι

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent κέρδισαν 1,06%, στα 66,55 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό πετρελαίου West Texas Intermediate ενισχύθηκε 1,02%, στα 63,44 δολάρια το βαρέλι. Την περασμένη εβδομάδα, το διεθνές σημείο αναφοράς υποχώρησε κατά 1,1%, ενώ το WTI διολίσθησε κατά 1,7%.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκαν καθώς προσπαθούν να καταλήξουν σε μια ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πιο θανατηφόρου πολέμου της Ευρώπης εδώ και 80 χρόνια. Οι επενδυτές παρακολουθούν ενδείξεις για πιθανές επιπτώσεις στην παγκόσμια προσφορά «μαύρου χρυσού», με πιθανότητα είτε αυστηροποίησης των κυρώσεων είτε βημάτων προς την αποκλιμάκωση της έντασης.

«Δεν πιστεύω ότι η αγορά πετρελαίου έχει προβλέψει ένα πλήρες σενάριο ειρήνης που ενδεχομένως θα μπορούσε να οδηγήσει τις τιμές του αργού του μαύρου χρυσού και του φυσικού αερίου της ΕΕ σε περαιτέρω οπισθοδρόμηση», επεσήμανε ο Όλε Χάνσεν, στρατηγικός αναλυτής εμπορευμάτων της Saxo Bank. Ο Τραμπ είπε στην Ουκρανία τη Δευτέρα να εγκαταλείψει τις ελπίδες για την επιστροφή της Κριμαίας ή την ένταξή της στο ΝΑΤΟ, αναδεικνύοντας ότι είναι πιο ευθυγραμμισμένος με τη Μόσχα στην αναζήτηση ειρήνης.

Εν τω μεταξύ, ο σύμβουλος εμπορίου του Λευκού Οίκου, Πίτερ Ναβάρο, τόνισε ότι οι αγορές ρωσικού αργού πετρελαίου από την Ινδία χρηματοδοτούν τον πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία και έπρεπε να σταματήσουν, αναζωπυρώνοντας ανησυχίες σχετικά με τις ροές εφοδιασμού. «Η Ινδία λειτουργεί ως παγκόσμιος σύμμαχος για το ρωσικό πετρέλαιο, στηρίζοντας το αργό που έχει υποστεί εμπάργκο σε εξαγωγές υψηλής αξίας, ενώ παράλληλα δίνει στη Μόσχα τα δολάρια που χρειάζεται», υπογράμμισε.

«Τα αιχμηρά σχόλια του Αμερικανού συμβούλου σχετικά με τις εισαγωγές αργού πετρελαίου από τη Ρωσία στην Ινδία, σε συνδυασμό με τις αναβληθείσες εμπορικές συνομιλίες, αναζωπυρώνουν τις ανησυχίες ότι οι ενεργειακές ροές παραμένουν όμηροι των εμπορικών και διπλωματικών τριβών, ακόμη και όταν οι προοπτικές ειρήνης στην Ουκρανία βελτιώνονται» εκτίμησε η Πριγιάνκα Σακντέβα, ανώτερη αναλύτρια αγοράς στην χρηματιστηριακή εταιρεία Phillip Nova.