Εγγυήσεις ασφαλείας, ειρήνη και Τριμερής στο τραπέζι Τραμπ - Ζελένσκι και Ευρωπαίων ηγετών

Διπλωματικός πυρετός στην Ουάσινγκτον για το ουκρανικό. Κοινές δηλώσεις στις κάμερες από Τραμπ, Ζελένσκι, Μερτς, Μακρόν, Λάιεν, Στάρμερ, Μελόνι, Ρούτε και Στουμπ.

Τελευταία ενημέρωση 22:34

Διπλωματικός μαραθώνιος για το Ουκρανικό εκτυλίσσεται στην Ουάσιγκτον, με τις εγγυήσεις ασφαλείας, την ειρήνη και μία τριμερή σύνοδο με τον Βλαντίμιρ Πούτιν να βρίσκεται στο τραπέζι του Ντόναλντ Τραμπ, του Βολοντίμρι Ζελένσκι και των Ευρωπαίων ηγετών που βρίσκονται στον Λευκό Οίκο, στον απόηχο της συνάντησης του Αμερικανού προέδρου με τον Ρώσο ομόλογό του στην Αλάσκα.

Αμέσως μετά το τέλος της κατ' ιδίαν συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, όπου συζητήθηκαν εκτενώς οι αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας προς το Κίεβο, οι δύο άνδρες συνάντησαν τους Ευρωπαίους ηγέτες. Αρχικώς έβγαλαν τη λεγόμενη «οικογενειακή φωτογραφία» και κατόπιν μετέβησαν στην αίθουσα όπου θα συνεδριάσουν με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο Τραμπ καλωσόρισε τους Ευρωπαίους ηγέτε και τόνισε ότι θα γίνει προσπάθεια να βρεθεί λύση και επανέλαβε ότι θα τηλεφωνήσει στον Πούτιν μετά το τέλος της συνάντησης. Δήλωσε ότι «έχει υπάρξει μέχρι στιγμής μια πολύ επιτυχημένη ημέρα», αναφερόμενος στις επαφές του στον Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα επιδιώξει να οργανωθεί τριμερής συνάντηση μεταξύ ΗΠΑ, Ουκρανίας και Ρωσίας.

Ανακοίνωσε ότι η Ρωσία συμφώνησε να αποδεχθεί ένα πλαίσιο εγγυήσεων ασφαλείας, τονίζοντας πως «θα εξετάσουμε ποιος θα κάνει τι». Εξέφρασε αισιοδοξία ότι «συλλογικά θα φτάσουμε σε μια συμφωνία για να αποτραπεί νέα επίθεση κατά της Ουκρανίας». Πρόσθεσε ότι πρέπει επίσης να τεθεί στο τραπέζι το ζήτημα των «πιθανών ανταλλαγών εδαφών», ενώ σημείωσε ότι «όλοι θα προτιμούσαμε μια άμεση κατάπαυση του πυρός όσο εργαζόμαστε για μια διαρκή ειρήνη».

Διευκρίνισε πάντως ότι «μέχρι αυτή τη στιγμή αυτό δεν συμβαίνει», αλλά εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι «μια συμφωνία ειρήνης στο τέλος είναι εφικτή». Εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι οι συνομιλίες μπορούν να οδηγήσουν άμεσα σε αποτέλεσμα, σημειώνοντας πως «μπορεί να γίνει στο άμεσο μέλλον» και ότι «πιστεύω πως θα φτάσουμε σε μια λύση σήμερα». Όπως εξήγησε, η όποια συμφωνία «πιθανόν θα περιλαμβάνει ζητήματα ασφαλείας», χωρίς να διευκρινίσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, μία συμφωνία για τριμερή συνάντηση θα μπορούσε να συνοδευτεί από ανταλλαγή αιχμαλώτων. «Ξέρω ότι υπάρχουν πάνω από 1.000 αιχμάλωτοι και ξέρω ότι θα τους απελευθερώσουν», επεσήμανε αναφερόμενος σε Ουκρανούς που κρατούνται στη Ρωσία. Κατά τον ίδιο, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «θέλει να βρεθεί μια απάντηση» ενώ πρόσθεσε πως «σε μία ή δύο εβδομάδες θα ξέρουμε αν μπορούμε να το λύσουμε». Παράλληλα, προειδοποίησε ότι «είναι πιθανό να μην μπορεί να γίνει».

Ζελένσκι: Οι εδαφικές παραχωρήσεις θα συζητηθούν απευθείας με τον Πούτιν

Σημαντική εξέλιξη αποτέλεσε η δήλωση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι το ζήτημα των εδαφικών παραχωρήσεων – το πιο ευαίσθητο θέμα στις συνομιλίες – θα κριθεί σε μελλοντική, αλλά ακόμη απρογραμμάτιστη, κατ’ ιδίαν συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Ουκρανός πρόεδρος έδωσε μάλιστα μια ένδειξη για το πόσο λεπτομερώς εξετάζεται το θέμα, ευχαριστώντας για «τον χάρτη» που του δόθηκε, σχόλιο που δείχνει ότι οι πιθανές ανταλλαγές εδαφών βρίσκονται στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι στη συνάντηση συζητήθηκαν «ευαίσθητα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων ασφαλείας». Τόνισε πως «όλοι μας θέλουμε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος και να σταματήσει η Ρωσία», υπογραμμίζοντας ότι είναι «σημαντικό οι Ηνωμένες Πολιτείες να δώσουν ένα ισχυρό μήνυμα στο θέμα της ασφάλειας». Εμφανίστηκε θετικός σε τριμερή συνάντηση με τη συμμετοχή Ουκρανίας και Ρωσίας, προσθέτοντας ότι «το Κίεβο θα ήταν χαρούμενο αν ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν παρών».

Μερτς: Όλοι θέλουμε κατάπαυση πυρός - Λάιεν: Σημαντικές οι εγγυήσεις ασφαλείας

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαρακτήρισε «χρήσιμη» τη συνάντηση, προσθέτοντας όμως ότι «τα επόμενα βήματα θα είναι πιο περίπλοκα». Ο ίδιος σημείωσε ότι «όλοι θα θέλαμε να δούμε κατάπαυση του πυρός». «Για να είμαι ειλικρινής, όλοι θα θέλαμε να δούμε μια κατάπαυση του πυρός, το αργότερο από την επόμενη συνάντηση», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «δεν μπορεί να φανταστεί» ότι η τριμερής συνάντηση θα πραγματοποιηθεί «χωρίς κατάπαυση του πυρός». Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι οι «εγγυήσεις ασφαλείας είναι εξαιρετικά σημαντικές» στο πλαίσιο των συζητήσεων για την Ουκρανία.

Μακρόν: Στηρίζουμε μία ανακωχή – Στάρμερ: Ουσιαστική πρόοδος στις εγγυήσεις ασφαλείας

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν τόνισε ότι «στηρίζουμε όλοι την ιδέα μιας ανακωχής», ενώ συμπλήρωσε πως οι συζητήσεις για τις εγγυήσεις ασφάλειας αφορούν «την συνολική ασφάλεια της ευρωπαϊκής ηπείρου». Επανέλαβε τα σχόλια του ,Μερτς ότι η κατάπαυση του πυρός είναι «αναγκαιότητα» και πρόσθεσε ότι όλοι οι ηγέτες «υποστηρίζουν αυτή την ιδέα».

«Οι εγγυήσεις ασφάλειας θα περιλαμβάνουν έναν ισχυρό ουκρανικό στρατό για «τα επόμενα χρόνια και δεκαετίες» και μια δέσμευση από όλους τους συμμετέχοντες στις διαπραγματεύσεις να οικοδομήσουν την ασφάλεια, συνέχισε. Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ υπογράμμισε πως «μπορούμε να σημειώσουμε ουσιαστική πρόοδο στις εγγυήσεις ασφαλείας».

Πιστεύει ότι μπορούν να επιτύχουν «πραγματική πρόοδο» για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ιδίως όσον αφορά τις εγγυήσεις ασφάλειας, ενώ μια τριμερής συνάντηση είναι ένα «λογικό επόμενο βήμα». Με αυτή την πιθανή συνάντηση και τις εγγυήσεις ασφάλειας, θα ήταν ένα «ιστορικό» βήμα προς τα εμπρός, έσπευσε να διαμηνύσει ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Αναφορά Μελόνι στο Άρθρο 5 – «Η Ουκρανία πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν μέλος του ΝΑΤΟ»

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι έκανε επίσης αναφορά στο Άρθρο 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ, το οποίο προβλέπει συλλογική άμυνα σε περίπτωση επίθεσης εναντίον κράτους-μέλους. Αν και η Ουκρανία δεν είναι μέλος της Συμμαχίας και δεν διαφαίνεται προοπτική ένταξης τα επόμενα χρόνια, το μήνυμα των Ευρωπαίων ηγετών είναι σαφές: ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν να είναι ήδη εντός του ΝΑΤΟ.