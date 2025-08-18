Σταθεροποιητικές τάσεις για τον χρυσό μετά το τετ α τετ Τραμπ - Ζελένσκι

Ο χρυσός τείνει να έχει ισχυρή απόδοση σε περιβάλλοντα με χαμηλά επιτόκια ενώ λειτουργεί ως ασφαλές καταφύγιο σε συνθήκες αυξημένης πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας.

Σχεδόν αμετάβλητος έμεινε ο χρυσός τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές επικεντρώθηκαν στη συνάντηση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες και στο ετήσιο συμπόσιο της Fed στο Τζάκσον Χολ αυτή την εβδομάδα. Το δολάριο ΗΠΑ κέρδισε 0,3%, καθιστώντας τον χρυσό πιο ακριβό για τους άλλους κατόχους νομισμάτων.

Ο χρυσός στην αγορά σποτ παρέμεινε σταθερός στα 3.334,81 δολάρια ανά ουγγιά, αφού έφτασε σε χαμηλό μήνα (από την 1η Αυγούστου) νωρίτερα στη συνεδρίαση. Τα futures του χρυσού των ΗΠΑ παράδοσης Δεκεμβρίου υποχώρησαν 0,1% στα 3.379,70 δολάρια. Το ασήμι ενισχύθηκε 0,1% στα 38,02 δολάρια ανά ουγγιά και η πλατίνα πρόσθεσε 0,1% στα 1.336,55 δολάρια. Το παλλάδιο κέρδισε 1,1% στα 1.124,04 δολάρια, αφού ενδοσυνεδριακά διολίσθησε σε χαμηλό άνω του 1 μηνός (από τις 10 Ιουλίου).

Κρίσιμο γεγονός για τους επενδυτές είναι η συνάντηση στον Λευκό Οίκο μεταξύ Τραμπ - Ζελένσκι - Ευρωπαίων ηγετών, καθώς η Ουάσινγκτον πιέζει για μια ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό της πιο θανατηφόρας σύγκρουσης στην Ευρώπη εδώ και οκτώ δεκαετίες. «Δεν υπήρξε μεγάλη αντίδραση στον χρυσό στη συνάντηση Πούτιν-Τραμπ. Νομίζω ότι θα συνεχίσουμε σε αυτό το εύρος τιμών. Το επόμενο σημείο καμπής είναι η (διάσκεψη) της Fed», δήλωσε ο αναλυτής της Marex, Έντουαρντ Μέιρ.

Τα minutes (πρακτικά από τη συνεδρίαση πολιτικής) της Fed των ΗΠΑ τον Ιούλιο αναμένονται την Τετάρτη, πριν από το ετήσιο συνέδριό της στο Τζάκσον Χολ του Ουαϊόμινγκ, που έχει προγραμματιστεί για τις 21-23 Αυγούστου. Ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, αναμένεται να μιλήσει στην εκδήλωση. Οι επενδυτές θα παρακολουθούν με προσοχή τα σχόλια του Πάουελ σχετικά με τις οικονομικές προοπτικές ώστε να εκτιμήσουν πού θα κινηθεί η νομισματική πολιτική.

Ενώ οι αγορές έχουν ήδη προβλέψει μείωση 25 μονάδων βάσης, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα μείωσης 50 μονάδων βάσης, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει τις τιμές του χρυσού υψηλότερα.