Η Audi επενδύει στην τεχνολογία του ψηφιακού φωτισμού

Η Audi επενδύει συστηματικά στην εξέλιξη προηγμένων τεχνολογιών φωτισμού που ενισχύουν την ασφάλεια και την άνεση.

Η νυχτερινή οδήγηση και οι μειωμένες συνθήκες ορατότητας παραμένουν από τους μεγαλύτερους παράγοντες κινδύνου στους δρόμους. Στο πλαίσιο αυτό, η Audi επενδύει συστηματικά στην εξέλιξη προηγμένων τεχνολογιών φωτισμού που ενισχύουν την ασφάλεια και την άνεση.

Οι σύγχρονοι προβολείς της γερμανικής εταιρείας λειτουργούν ως ενεργό σύστημα υποβοήθησης, προσαρμόζοντας τη φωτεινή δέσμη ανάλογα με τις συνθήκες της οδήγησης και τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου. Ετσι οι προβολείς LED Matrix εντοπίζουν τα προπορευόμενα και τα αντίθετα ερχόμενα οχήματα και μπλοκάρουν αυτόματα τα τμήματα της φωτεινής δέσμης που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ορατότητα των άλλων. Έτσι ο οδηγός έχει πάντα επαρκή φωτισμό μπροστά του, παραμένει συγκεντρωμένος για μεγαλύτερο διάστημα και οδηγεί με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Audi
