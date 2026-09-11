Eυρωαγορές: Η μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση από τον Απρίλιο

Το πράσινο χρώμα που γέμισε τα ταμπλό των ευρωαγορών στην Παρασκευή, δεν κατάφεραν να αποτρέψουν τη χειρότερη εβδομαδιαία απόδοση των μετοχών από τον Απρίλιο.

Το πράσινο χρώμα που γέμισε τα ταμπλό των ευρωαγορών στην Παρασκευή, δεν κατάφεραν να αποτρέψουν τη χειρότερη εβδομαδιαία απόδοση των μετοχών από τον Απρίλιο, καθώς το κλίμα επιβαρύνθηκε από την αβεβαιότητα που συνεχίζει να χαρακτηρίζει τον κλάδο της ενέργειας, αλλά και την ενίσχυση των στοιχημάτων πως η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα αυξήσει τα επιτόκια την ερχόμενη εβδομάδα, κάτι που έπραξε ήδη χθες για δεύτερη φορά μέσα στο 2026 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ενισχύθηκε 0,48% στις 639,05 μονάδες, με τον δείκτη να ολοκληρώνει την εβδομάδα με απώλειες άνω του 2%, στη χειρότερη επίδοση των τελευταίων πέντε μηνών. Ο Eurostoxx 50 σημείωσε άνοδο 0,85% στις 6.322 μονάδες.

Επιμέρους, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης κατέγραψε κέρδη 0,61% στις 25.555 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ισχυροποιήθηκε 0,78% στις 8.179 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 ενισχύθηκε 0,44% στις 10.655 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο ανέβηκε κατά 1,34% στις 52.503 μονάδες. Τέλος, στην Ισπανία, ο IBEX 35 έκλεισε στις 19.842 μονάδες, ανεβαίνοντας 0,93%.

Οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, με Brent και WTI να οδεύουν σε εβδομαδιαία κέρδη σχεδόν 7%, παρά τα σημάδια αποκλιμάκωσης που καταγράφονται την Παρασκευή.

Μετά την στροφή της ΕΚΤ προς μια πιο αυστηρή νομισματική πολιτική με αύξηση των επιτοκίων, οι αναλυτές πήραν στα χέρια τους και την έκθεση για τον πληθωρισμό ΗΠΑ που είχε μεικτή εικόνα, αλλά δεν έκρυβε δυσάρεστες εκπλήξεις, η τελευταία έκθεση που θα προσφέρει τα απαραίτητα στοιχεία στους αξιωματούχους της Fed ενόψει της συνεδρίασης νομισματικής πολιτικής που έχει προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα.

Στα μάκρο της ημέρας, η ανάπτυξη της βρετανικής οικονομίας για τον Ιούλιο ξεπέρασε τις εκτιμήσεις, καθώς η παραγωγή αυξήθηκε σε όλους τους τομείς παρά την σημαντική άνοδο των λογαριασμών ενέργειας.

Ειδικότερα, η οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 0,4% τον Ιούλιο, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ONS), ανεβάζοντας ρυθμούς από την αύξηση κατά 0,3% του Ιουνίου και ξεπερνώντας τις προσδοκίες των αναλυτών.